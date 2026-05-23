5 yıllık büyük kabus resmen sona erdi! 600 kilometre menzilli casus canavar, alçaktan yaklaşan tehditleri anında yok edecek
İngiltere, 2021 yılında E-3D Sentry filosunu emekliye ayırmasından bu yana yaşadığı yaklaşık 5 yıllık havadan erken ihbar kabiliyeti boşluğunu, ilk Boeing E-7 Wedgetail uçağını teslim alarak sona erdirmeye başladı. Kuzey Atlantik ve Kuzey Avrupa'da artan dron, kamikaze İHA ve seyir füzesi tehditlerinin ortasında ülkeye ulaşan platform, sabit AESA radar mimarisi ve üstün elektronik ışın yönlendirme teknolojisiyle alçak irtifa risklerine karşı erken uyarı süresini devasa ölçüde artırıyor. MESA radarı sayesinde 600 kilometrenin üzerinde hava hedefi tespit menziline sahip olan uçan karargah, test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından Typhoon ve P-8A Poseidon uçaklarıyla ortak taktik resimde buluşarak İngiltere'nin bağımsız savaş yönetim altyapısını yeniden ayağa kaldıracak.