5 yıllık büyük kabus resmen sona erdi! 600 kilometre menzilli casus canavar, alçaktan yaklaşan tehditleri anında yok edecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İngiltere, 2021 yılında E-3D Sentry filosunu emekliye ayırmasından bu yana yaşadığı yaklaşık 5 yıllık havadan erken ihbar kabiliyeti boşluğunu, ilk Boeing E-7 Wedgetail uçağını teslim alarak sona erdirmeye başladı. Kuzey Atlantik ve Kuzey Avrupa'da artan dron, kamikaze İHA ve seyir füzesi tehditlerinin ortasında ülkeye ulaşan platform, sabit AESA radar mimarisi ve üstün elektronik ışın yönlendirme teknolojisiyle alçak irtifa risklerine karşı erken uyarı süresini devasa ölçüde artırıyor. MESA radarı sayesinde 600 kilometrenin üzerinde hava hedefi tespit menziline sahip olan uçan karargah, test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından Typhoon ve P-8A Poseidon uçaklarıyla ortak taktik resimde buluşarak İngiltere'nin bağımsız savaş yönetim altyapısını yeniden ayağa kaldıracak.

Platformun teslimatı; NATO’nun Kuzey Atlantik ve Kuzey Avrupa’da artan seyir füzesi, dron ve uzun menzilli saldırı tehditleriyle karşı karşıya olduğu dönemde gerçekleşti. Böylece İngiltere, 2021 yılında emekliye ayırdığı E-3D Sentry AWACS filosunun ardından kaybettiği havadan erken ihbar kabiliyetini yeniden kazanmaya başladı. İngiltere, E-3D Sentry filosunu 2021 yılında hizmetten çıkarmasının ardından havadan erken ihbar ve savaş yönetimi görevlerinde NATO E-3A AWACS uçaklarına bağımlı hale gelmişti.

İlk E-7 Wedgetail’in ülkeye ulaşmasıyla birlikte İngiltere, yeniden bağımsız savaş yönetim altyapısını oluşturmaya başlıyor. Ancak platform henüz tam operasyonel hizmete girmiş değil. Test, değerlendirme ve sertifikasyon faaliyetleri halen devam ediyor. Boeing E-7 Wedgetail Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) UçağıWedgetail filosunun; Typhoon savaş uçakları ve P-8A Poseidon deniz karakol uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanıyor. Boeing 737 platformu üzerine geliştirilen E-7 Wedgetail, Northrop Grumman üretimi MESA radar sistemiyle görev yapıyor. Platform, klasik E-3 AWACS uçaklarında bulunan döner radar kubbesi yerine sabit top-hat tipi AESA radar mimarisi kullanıyor.

Bu yapı sayesinde sistem; kesintisiz 360 derece hava ve deniz gözetleme, uzun menzilli hedef takibi, gerçek zamanlı savaş yönetimi, dron ve seyir füzesi tespiti, hava, kara ve deniz unsurları arasında taktik koordinasyon kabiliyetleri sunuyor. Boeing E-7 Wedgetail Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) UçağıElektronik ışın yönlendirme teknolojisi sayesinde radar, hedef bölgeleri milisaniyeler içerisinde yeniden tarayabiliyor. Bu durum özellikle düşük radar kesit alanına sahip FPV dronlar, kamikaze İHA’lar ve alçak irtifadan yaklaşan seyir füzelerine karşı ciddi avantaj sağlıyor. E-7’nin MESA radarı, yüksek irtifada 600 kilometrenin üzerinde hava hedef tespit menziline sahip.

Elektronik istihbarat toplama kabiliyetinin ise yaklaşık 850 kilometre seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Platform aynı anda hem hava hem deniz gözetlemesi gerçekleştirebilirken; savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve deniz unsurlarını ortak taktik resimde birleştirebiliyor. Yaklaşık 41 bin feet irtifaya kadar görev yapan platform, radar ufkunu genişleterek alçak irtifa tehditlerine karşı erken uyarı süresini önemli ölçüde artırıyor.

