5 yıllık büyük kabus resmen sona erdi! 600 kilometre menzilli casus canavar, alçaktan yaklaşan tehditleri anında yok edecek

İlk E-7 Wedgetail’in ülkeye ulaşmasıyla birlikte İngiltere, yeniden bağımsız savaş yönetim altyapısını oluşturmaya başlıyor. Ancak platform henüz tam operasyonel hizmete girmiş değil. Test, değerlendirme ve sertifikasyon faaliyetleri halen devam ediyor. Boeing E-7 Wedgetail Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AEW&C) UçağıWedgetail filosunun; Typhoon savaş uçakları ve P-8A Poseidon deniz karakol uçaklarıyla birlikte görev yapması planlanıyor. Boeing 737 platformu üzerine geliştirilen E-7 Wedgetail, Northrop Grumman üretimi MESA radar sistemiyle görev yapıyor. Platform, klasik E-3 AWACS uçaklarında bulunan döner radar kubbesi yerine sabit top-hat tipi AESA radar mimarisi kullanıyor.