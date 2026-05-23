Karakoç'un gizli arşivi ilk kez sergileniyor! Bakan Ersoy: Yeniden düşünme imkanı sunmak istedik!
Karakoç'un gizli arşivi ilk kez sergileniyor! Bakan Ersoy: Yeniden düşünme imkanı sunmak istedik!

Sezai Karakoç’un daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu “Zamana Adanmış Sözler” sergisinde ilk kez sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiyle yalnızca Sezai Karakoç’un edebî mirasını değil, “Diriliş” düşüncesi etrafında şekillenen fikir ve medeniyet yürüyüşünü de görünür kılmayı hedeflediklerini belirterek, ziyaretçilere “modern dünyanın krizleri karşısında yeniden düşünme imkânı” sunmak istediklerini söyledi.

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının en güçlü isimlerinden Sezai Karakoç’un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan “Zamana Adanmış Sözler” sergisi kapılarını Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan sergide, büyük ustanın edebî mirasını yansıtan çok sayıda özel eser sanatseverlerle buluşurken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret ederek sergide yer alan arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı. Zamana Adanmış Sözler sergisi kapsamında Sezai Karakoç’un edebî ve fikrî mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri 22 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Karakoç'un Düşünce Dünyasına Yolculuk! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç’un yalnızca şiirleriyle değil; hikâyelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebî miras bıraktığını ifade ederek “insanıyla ve hatta insanlıkla hemhâl olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış” bir isim olduğunu söyledi. II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Ersoy, Sezai Karakoç’un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkâr etmediğini belirterek tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı. Bakan Ersoy, Karakoç’un “insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde Diriliş mücadelesine revan olduğunu” ifade etti.

Sezai Karakoç Anlamak için Mücadelesini Bilmek Gerekir! Sezai Karakoç’un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılabilecek bir yapı olmadığını vurgulayan Ersoy, büyük ustayı anlamak için onun mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini söyledi. Konuşmasında Karakoç’un “Kar” şiirine de değinen Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: “Benim bu şiirimi anlayacaksın / Bu şiirimi anlayınca beni anlayacaksın / Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın.” Bu özel seslenişin Sezai Karakoç’u anlamak adına önemli bir öğüt niteliği taşıdığını belirten Ersoy, hem Karakoç’un eserlerini hem de “Diriliş” düşüncesi etrafında şekillenen millî, manevi ve insani değerler bütününü okuyup içselleştirmenin önemine işaret etti. İlk Kez Sergilenen Özel Belgeler Dikkat Çekti... Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Zamana Adanmış Sözler sergisini bu bilinçle hazırladıklarını ifade eden Bakan Ersoy, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün Sezai Karakoç’un düşünce dünyasını, edebî mirasını ve kültürel etkisini farklı katmanlarıyla görünür kılmayı amaçlayan kapsamlı bir kültür-sanat etkinliği tertip ettiğini söyledi. Serginin ayrıntılarını paylaşan Ersoy, Sezai Karakoç’un farklı dönemlerde yayımlanan eserlerinin ilk baskılarının, Diriliş dergisinin farklı dönem sayılarının ve daha önce kamuoyu ile paylaşılmamış arşiv değeri taşıyan çeşitli belge ve materyallerin yer aldığını kaydetti. Ersoy, "El yazısı ile yazılmış yazı taslaklarının bulunduğu defter, Diriliş Partisi Genel Başkanı sıfatıyla 1992 yılında Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’e yazılmış ıslak imzalı belge, dedesi Hüseyin Efendi’ye takdim edilmiş Plevne Madalyası’nın görseli ve açıklaması ile Sezai Karakoç’un şahsi daktilosu ilk kez sergilenen materyallerden bazıları." dedi.

Karakoç'un Kelimeleri Sanat Eserine Dönüştü... Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Sezai Karakoç’un şiirlerinden, denemelerinden ve fikir metinlerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 30 ayrı özel kaligrafi seçkisinin de sergide yer aldığını dile getiren Ersoy, seçkilerin kelime ile estetiği, düşünce ile sanatı aynı zeminde buluşturduğunu sözlerine ekledi. “Bir Fikir ve Medeniyet Yürüyüşünün İzlerini Takip Etmeyi Hedefledik”... Zamana Adanmış Sözler sergisinin aynı zamanda sanat ve zarafeti buluşturan özel bir kültürel hafıza alanı oluşturmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Bakan Ersoy, ziyaretçilerin sergiyle Sezai Karakoç’a dair çok yönlü bilgiye erişme ve büyük ustanın dünyasını farklı pencerelerden deneyimleme imkânı bulacağını söyledi. Sergide yalnızca biyografik veya edebî bir anlatı sunmayı değil, aynı zamanda “bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini” hedeflediklerini kaydeden Ersoy, Sezai Karakoç’un “Diriliş” düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti. Bakan Ersoy, ziyaretçilere modern dünyanın krizleri karşısında “anlam, hakikat, ahlak ve medeniyet üzerine yeniden düşünme imkânı” sunmayı amaçladıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda Sezai Karakoç’u rahmetle, saygıyla ve minnetle andığını belirten Bakan Ersoy, emeği geçen ve destek sunan herkese teşekkür etti. Ersoy, konuşmasını Sezai Karakoç’un şu sözleriyle tamamladı: “Milletim! Doğu'ya, Batı'ya dur diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın. Ve bütün insanlığı kurtaracaksın.”...

