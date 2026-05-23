Karakoç'un gizli arşivi ilk kez sergileniyor! Bakan Ersoy: Yeniden düşünme imkanı sunmak istedik!

Karakoç'un Kelimeleri Sanat Eserine Dönüştü... Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından Sezai Karakoç’un şiirlerinden, denemelerinden ve fikir metinlerinden ilham alınarak hazırlanan toplam 30 ayrı özel kaligrafi seçkisinin de sergide yer aldığını dile getiren Ersoy, seçkilerin kelime ile estetiği, düşünce ile sanatı aynı zeminde buluşturduğunu sözlerine ekledi. “Bir Fikir ve Medeniyet Yürüyüşünün İzlerini Takip Etmeyi Hedefledik”... Zamana Adanmış Sözler sergisinin aynı zamanda sanat ve zarafeti buluşturan özel bir kültürel hafıza alanı oluşturmak amacıyla hazırlandığını ifade eden Bakan Ersoy, ziyaretçilerin sergiyle Sezai Karakoç’a dair çok yönlü bilgiye erişme ve büyük ustanın dünyasını farklı pencerelerden deneyimleme imkânı bulacağını söyledi. Sergide yalnızca biyografik veya edebî bir anlatı sunmayı değil, aynı zamanda “bir fikir ve medeniyet yürüyüşünün izlerinin takip edilebilmesini” hedeflediklerini kaydeden Ersoy, Sezai Karakoç’un “Diriliş” düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel mirasını genç kuşaklarla yeniden buluşturmak istediklerini ifade etti. Bakan Ersoy, ziyaretçilere modern dünyanın krizleri karşısında “anlam, hakikat, ahlak ve medeniyet üzerine yeniden düşünme imkânı” sunmayı amaçladıklarını söyledi. Konuşmasının sonunda Sezai Karakoç’u rahmetle, saygıyla ve minnetle andığını belirten Bakan Ersoy, emeği geçen ve destek sunan herkese teşekkür etti. Ersoy, konuşmasını Sezai Karakoç’un şu sözleriyle tamamladı: “Milletim! Doğu'ya, Batı'ya dur diyecek güç, sensin. Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın. Ve bütün insanlığı kurtaracaksın.”...