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Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

2023-05-09 15:44:05
Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

Türkiye’nin mega projeleri arasında gösterilen Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara-Sivas arasında 28 bin 888 yolcu taşıdı. Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 27 Nisan tarihinde hizmete giren Yüksek Hızlı Tren hattının toplamda 28 bin 888 yolcuyu taşıdığını açıklandı. Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saat 35 dakikaya düşüren dev hizmette vatandaşlar yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

#1
Foto - Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

Ankara’dan Sivas’a ailesiyle birlikte gezmeye gelen Orhan Zenginer, bir zamanlar Ankara ile Sivas arasının bu kadar kısa sürede gelinmesinin bir hayal olduğundan bahsederek, “Şimdi Ankara’dan geldik Yüksek Hızlı Trenle. Gerçekten mükemmel, bir zamanlar bu hayaldi. Sivas-Ankara arasını 2 saat 30 dakikada gelebilmek tamamen bir hayaldi. Önceden trenle 8 ila 9 saat sürüyordu, otobüsle de 5 ila 6 saatin altında gelemiyordun. Yapanlardan Allah razı olsun, Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

#2
Foto - Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

Ben ilk gün acele edip elimi çabuk tuttum, ücretsiz olduğu için biraz zor oldu ama aldım. Bir haftada 28 bin yolcu büyük bir rakam, talep baya fazla. Ülkemiz bu tarz ulaşım araçlarına aç ve ulaşım çok önemli. Bu tarz yoğunluk olacağı belliydi ve bu bizi mutlu ediyor. Çünkü milletimiz Yüksek Hızlı Treni bekliyordu” dedi.

#3
Foto - Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

Ankara’dan Sivas’a müzeleri gezmek için arkadaşlarıyla gelen Eda Nur Mumcu, Yüksek Hızlı Trenle sürekli yolculuk yaptığını ve Sivas hattının açıldığını duyunca direk geldiğini belirterek, “Ben Yüksek Hızlı Treni çok kullanıyorum. Eskişehir, Ankara hattını çok kullanıyordum, Sivas hattının açıldığını da duyunca Sivas’a da geldim. Ben Sivas’a müzeleri gezmek için geldim ve akşam da geri döneceğiz. Ben Divriği’ye de gitmek istiyordum ama merkezde baya yeni açılan müze varmış. Ben bileti ilk gün aldığım için sadece sitede sıkıntı yaşadım ama birkaç denemeden sonra alabildim” diye konuştu.

#4
Foto - Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin kalkınmasına destek veren tüm projelerin israf olduğunu savunarak, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda hepsini durduracaklarını söylemişti.

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