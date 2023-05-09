Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var

Ankara’dan Sivas’a müzeleri gezmek için arkadaşlarıyla gelen Eda Nur Mumcu, Yüksek Hızlı Trenle sürekli yolculuk yaptığını ve Sivas hattının açıldığını duyunca direk geldiğini belirterek, “Ben Yüksek Hızlı Treni çok kullanıyorum. Eskişehir, Ankara hattını çok kullanıyordum, Sivas hattının açıldığını da duyunca Sivas’a da geldim. Ben Sivas’a müzeleri gezmek için geldim ve akşam da geri döneceğiz. Ben Divriği’ye de gitmek istiyordum ama merkezde baya yeni açılan müze varmış. Ben bileti ilk gün aldığım için sadece sitede sıkıntı yaşadım ama birkaç denemeden sonra alabildim” diye konuştu.