2023-05-09 15:44:05 Zillet kazanırsa hepsi durduracak! Temel beyin israf dediği projeye akın var
Türkiye’nin mega projeleri arasında gösterilen Yüksek Hızlı Tren (YHT), Ankara-Sivas arasında 28 bin 888 yolcu taşıdı. Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 27 Nisan tarihinde hizmete giren Yüksek Hızlı Tren hattının toplamda 28 bin 888 yolcuyu taşıdığını açıklandı. Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saat 35 dakikaya düşüren dev hizmette vatandaşlar yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.