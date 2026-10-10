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Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

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Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki zeytin üreticileri protestolara başladı. Üreticiler elek kapatma kararı aldı. Üretim durdu. İşte detaylar...

#1
Foto - Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

Tekreferans'ta yer alan habere göre İtalya’nın en önemli zeytin üretim merkezi olan Puglia bölgesinde zeytin üreticilerinin geçtiğimiz hafta yaptığı eylemler, Türkiye’ye de sıçradı. Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Manisa Akhisar’da düşük zeytin alım fiyatını protesto eden üreticiler, 16 Ekim Cuma gününe kadar elek kapatarak, zeytin toplamama kararı aldı.

#2
Foto - Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

İtalya’daki üreticiler de düşen fiyatlara, artan maliyetlere ve piyasa baskısına karşı geçen hafta traktörlerle sokağa inmişlerdi.

#3
Foto - Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

Akhisar Zeytinliova'da muhtarlığın çağrısıyla bir araya gelen zeytin üreticileri, yüksek giderler ve düşük alım fiyatlarına karşı bugünden itibaren Cuma gününe kadar elekleri kapatma, ürün toplamama ve satmama kararı aldı.

#4
Foto - Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

Açıklamada, Akhisar Zeytinliova ve çevre köylerinde, zeytin fiyatlarının üretim maliyetinin çok altında olması sebebi ile, zeytin alım satımı 16 Ekim 2026 tarihine kadar durdurulduğu belirtilerek, üreticilerin özellikle işçi masraflarını karşılayamadığından kendi ihtiyaçları haricinde zeytin toplamama kararı aldığı bildirildi.

#5
Foto - Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

Geçen yıl kilogramı 90 TL’den alıcı bulan zeytin, bu yıl 55 TL’den alınıyor. Mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetleri artarken zeytinin alım fiyatı düşüyor.

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