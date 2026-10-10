Zeytin üreticileri ayaklandı: Elek kapatma kararı aldılar

Tekreferans'ta yer alan habere göre İtalya’nın en önemli zeytin üretim merkezi olan Puglia bölgesinde zeytin üreticilerinin geçtiğimiz hafta yaptığı eylemler, Türkiye’ye de sıçradı. Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Manisa Akhisar’da düşük zeytin alım fiyatını protesto eden üreticiler, 16 Ekim Cuma gününe kadar elek kapatarak, zeytin toplamama kararı aldı.