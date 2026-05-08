  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
38 kız öğrenciyi taciz etmişti! Sapık öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme… Ne haldeydiler ne hale düştüler! Kumar ve uçkur düşkünlüğünde ibretlik ders Anneler Günü için 35 ülkeye 80 milyon dal çiçek gönderildi Kokuşmuş ayak ağacı dikkat çekiyor... Kokusuna rağmen şifalı meyve: Sindirim sisteminin ilacı 86 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü! Ailesi isyan etti! Atakum’da İslami İlimler Zirvesi: 'Tefekkür Akademi' Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor Damarlardan çekiliyor ve...Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi tavsiyesi... Ölüm gemisinde mahsur kalmıştı! Dehşete düştüğü anı anlattı!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

Türkiye'de otomotiv alanında önemli üretime sahip olan dev şirketten flaş bir hamle geldi. Şirket Türkiye'den çekiliyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin ihracattaki amiral gemisi otomotiv sektörünün yedek parçada en önemli üreticilerinden olan İsveçli Autoliv, çeyrek asır sonra üretimi durdurma kararı aldı.

#2
Foto - Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

1999 yılında Türkiye’ye gelen dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, EMEA bölgesindeki kapasite fazlasını optimize etmek amacıyla Türkiye'deki fabrikalarını kademeli olarak kapatma kararı aldı. Gebze’deki 4 tesisinde direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üreten İsveçli dev, Türkiye’deki tüm operasyonlarını durduracağını ve üretimi bölgedeki diğer mevcut tesislerine kaydıracağını açıkladı. Autoliv’den yapılan açıklamada, Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin durdurulması süreci kademeli olarak ilerleyecek ve fabrikaların tamamen kapatılmasının 2028 yılının ilk yarısında tamamlanacak.

#3
Foto - Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

Gebze’deki tesislerinde Ford Otosan’dan BMC’ye, Honda’dan Hyundai’ye, Mercedes-Benz’den TOFAŞ’a kadar Türkiye’deki neredeyse tüm otomotiv tesislerine ürün sağlayan, İngiltere’den İtalya’ya Brezilya’dan Slovakya’ya kadar geniş bir coğrafyaya da ihracat gerçekleştiren Autoliv’in geri çekilme ve fabrikaları kapatma sürecinden 2 bin 200 civarında çalışan etkilenecek. Yan sanayiyle birlikte bu rakamın daha da artacağı ifade ediliyorken, Autoliv sadece satış ve destek birimleriyle faalieytlerini sürdürecek.

#4
Foto - Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

Şirket, bu yeniden yapılandırma sürecinin maliyetlerine dair detaylı veriler paylaştı. Toplam giderin yaklaşık 142 milyon dolar olması öngörüldü. Bu tutarın büyük kısmının 2026'nın ikinci çeyreğinde bilançoya yansıması bekleniyor. Nakit giderler 129 milyon dolar olarak hesaplandı. Bunun ağırlıklı olarak kıdem tazminatı ve çalışanları elde tutma maliyetleri olduğu belirtildi. Autoliv, tazminat ve çalışan maliyetlerini hesaplarken dolar bazında ağırlıklı ortalama olarak 1 doların 53 Türk lirası seviyesinde baz aldığını açıkladı.

#5
Foto - Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

1953 yılında kurulan İsveçli Autoliv’in cirosu 2025 verilerine göre 10.8 milyar dolar. Son dönemde Çin’e odaklanan şirketin 25 ülkede 67 bin çalışanı var. Kurulduğu dönemde adı Auto Service AB olan şirket, 1968 yılında ise otomotiv ve yaşam kelimelerini ifade eden Auto-Live kelimelerini yan yana getirerek Autoliv ismini aldı. Şirket, 1956 yılında iki noktalı emniyet kemerlerinin üretimine başlayarak emniyet kemeri teknolojisinde öncü oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!
Gündem

Narin’in annesi Yüksel Güran sessizliğini bozdu: Hz. Yusuf’lu, Züleyha’lı lanetleşme mektubu!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ce..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş ABD kararı

WSJ, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD askeri güçlerinin ülkelerindeki üslere ve hava sahasına erişimine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını..
Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı
Gündem

Alışveriş merkezinde yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 k..
İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu
Dünya

İran, Hürmüz Boğazı yakınında 3 ABD destroyerini vurdu

İran medyasında yer alan iddiaya göre, İran deniz kuvvetleri Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD donanmasına ait 3 destroyeri hedef aldı. Saldırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23