Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor

Gebze’deki tesislerinde Ford Otosan’dan BMC’ye, Honda’dan Hyundai’ye, Mercedes-Benz’den TOFAŞ’a kadar Türkiye’deki neredeyse tüm otomotiv tesislerine ürün sağlayan, İngiltere’den İtalya’ya Brezilya’dan Slovakya’ya kadar geniş bir coğrafyaya da ihracat gerçekleştiren Autoliv’in geri çekilme ve fabrikaları kapatma sürecinden 2 bin 200 civarında çalışan etkilenecek. Yan sanayiyle birlikte bu rakamın daha da artacağı ifade ediliyorken, Autoliv sadece satış ve destek birimleriyle faalieytlerini sürdürecek.