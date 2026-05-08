Otomotiv devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekiliyor
Türkiye'de otomotiv alanında önemli üretime sahip olan dev şirketten flaş bir hamle geldi. Şirket Türkiye'den çekiliyor. İşte detaylar...
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin ihracattaki amiral gemisi otomotiv sektörünün yedek parçada en önemli üreticilerinden olan İsveçli Autoliv, çeyrek asır sonra üretimi durdurma kararı aldı.
1999 yılında Türkiye’ye gelen dünyanın en büyük otomotiv güvenlik sistemleri üreticisi Autoliv, EMEA bölgesindeki kapasite fazlasını optimize etmek amacıyla Türkiye'deki fabrikalarını kademeli olarak kapatma kararı aldı. Gebze’deki 4 tesisinde direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üreten İsveçli dev, Türkiye’deki tüm operasyonlarını durduracağını ve üretimi bölgedeki diğer mevcut tesislerine kaydıracağını açıkladı. Autoliv’den yapılan açıklamada, Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin durdurulması süreci kademeli olarak ilerleyecek ve fabrikaların tamamen kapatılmasının 2028 yılının ilk yarısında tamamlanacak.
Gebze’deki tesislerinde Ford Otosan’dan BMC’ye, Honda’dan Hyundai’ye, Mercedes-Benz’den TOFAŞ’a kadar Türkiye’deki neredeyse tüm otomotiv tesislerine ürün sağlayan, İngiltere’den İtalya’ya Brezilya’dan Slovakya’ya kadar geniş bir coğrafyaya da ihracat gerçekleştiren Autoliv’in geri çekilme ve fabrikaları kapatma sürecinden 2 bin 200 civarında çalışan etkilenecek. Yan sanayiyle birlikte bu rakamın daha da artacağı ifade ediliyorken, Autoliv sadece satış ve destek birimleriyle faalieytlerini sürdürecek.
Şirket, bu yeniden yapılandırma sürecinin maliyetlerine dair detaylı veriler paylaştı. Toplam giderin yaklaşık 142 milyon dolar olması öngörüldü. Bu tutarın büyük kısmının 2026'nın ikinci çeyreğinde bilançoya yansıması bekleniyor. Nakit giderler 129 milyon dolar olarak hesaplandı. Bunun ağırlıklı olarak kıdem tazminatı ve çalışanları elde tutma maliyetleri olduğu belirtildi. Autoliv, tazminat ve çalışan maliyetlerini hesaplarken dolar bazında ağırlıklı ortalama olarak 1 doların 53 Türk lirası seviyesinde baz aldığını açıkladı.
1953 yılında kurulan İsveçli Autoliv’in cirosu 2025 verilerine göre 10.8 milyar dolar. Son dönemde Çin’e odaklanan şirketin 25 ülkede 67 bin çalışanı var. Kurulduğu dönemde adı Auto Service AB olan şirket, 1968 yılında ise otomotiv ve yaşam kelimelerini ifade eden Auto-Live kelimelerini yan yana getirerek Autoliv ismini aldı. Şirket, 1956 yılında iki noktalı emniyet kemerlerinin üretimine başlayarak emniyet kemeri teknolojisinde öncü oldu.
