Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

BIDEN VE SCHOLZ En önemlisi de ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın ittifaka katılması yönündeki taahhüdün geri çekilmesinde ısrar etmeleriydi. Bildirinin önceki taslakları Ukrayna'nın nihayetinde ittifaka katılması için daha net bir yol öneriyordu ancak Biden ve Olaf Scholz çok ileri gitmekten çekindiler. Biden Pazartesi akşamı Vilnius'a indiğinde, üyelik yolundaki dil hala belirlenmemişti. Ertesi gün, Ukrayna ekibi metnin karara bağlanmaya yakın olduğunu ve bundan hoşlanmayacaklarını duydu. Tartışmayı tekrar kendi lehlerine çevirmek için provokatif bir tweet atmaya karar verdiler. Gönderi kesinlikle müzakerecilerin dikkatini çekti, ancak etkisi ters yönde oldu. Amerikalılar özellikle sinirlenmişti. İngilizler durumu yatıştırmak için araya girerken Almanlar da alternatifler üretmeye çalıştı. Durumun raydan çıkma tehlikesi karşısında Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı aradı ancak Ukraynalılar gelmeden önce metin yine de onaylandı.