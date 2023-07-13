Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

ZELENSKI ELEŞTİRİLERLE YÜZ YÜZE Zelenskiy zirveye ulaştığında, haddini aştığını açıkça ifade eden diğer bazı liderlerin açık eleştirileriyle karşılaştı. Kiev'in daha ateşli destekçileri arasındaki endişe, müttefiklerin Ukrayna'nın üyeliğine yönelik muğlak bir taahhüdün askeri saldırıya karşı yeterli koruma sağlamadan Rusya'yı kışkırttığı 2008 yılındaki hatayı tekrarlayacakları yönündeydi. Zelenskiy, Çarşamba sabahı Scholz ile görüşmeye giderken, özellikle de Ukrayna yanlısı Rishi Sunak ve Ukrayna hava kuvvetlerine F-16 savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitme çabalarına öncülük eden Hollandalı Mark Rutte ile kıyaslandığında hala soğuk görünüyordu. O aşamaya gelindiğinde her iki tarafın diplomatları Zelenskiy'nin önceki günkü çıkışını, geçmişte işe yarayan ancak bu kez yaramayan, müzakerede riskleri arttırmak için tasarlanmış tanıdık bir manevra olarak değerlendiriyordu. Ukrayna Devlet Başkanı zirve öncesindeki haftalarda defalarca zirveye gelmemekle tehdit etmişti.