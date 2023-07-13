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Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

2023-07-13 08:43:36
Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

Bloomberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin perde arkasında yaşananları anlattı.

#1
Foto - Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

ZELENSKI BATI LİDERLERİNİ KIZDIRDI Bloomberg'in haberine göre Zelenskiy'nin bu çıkışı Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasına milyarlarca dolarlık silah ve yardım akıtan ortakları kızdırdı. Vilnius'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın oteline döndüğü akşam yemeğinde, orada bulunan bir kişiye göre diğer liderler Zelenskiy'e net bir mesaj iletti. Zelenskiy'e sakinleşmesi ve paketin tamamına bakması gerektiği söylendi. Ukrayna'ya nihai üyelik için yenilenmiş bir taahhüt verilirken G7'den yeni güvenlik garantileri de sunuldu. Ertesi gün verilen bu mesajın yerine ulaştığı görüldü.

#2
Foto - Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

"MİNNETTARLIK GÖRMEK İSTİYORUZ" İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ertesi sabah gazetecilere yaptığı açıklamada "Hoşumuza gitse de gitmese de insanlar minnettarlık görmek istiyor. Ülkeleri silah ve mühimmat stoklarını bırakmaya ikna ediyorsunuz" diye ekledi. NATO liderleri Vilnius'a vardıklarında Ukrayna'nın üyelik teklifi konusunda ince eleyip sık dokumaya çalışıyorlardı: İlerleme gibi görünen ve Ukrayna'nın ilerleme olarak satabileceği ama temelde kendilerini nükleer silahlara sahip Rusya ile bir savaşa sürüklenmeye daha fazla yaklaştırmayacak bir dil arıyorlardı. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna verdiği bir mülakatta "Ukraynalıların hayal kırıklığını anlıyorum" dedi. Zirve öncesinde Ukrayna'ya sempati duyan diplomatlar Kiev'in üyelik konusunda gerçekçi taleplerde bulunduğunda ısrar ediyorlardı. Ancak Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalar aksini gösteriyordu.

#3
Foto - Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

RESMİ DAVET BEKLENTİSİ Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Salı günü Bloomberg Televizyonu'na verdiği mülakatta Ukrayna'nın zirvede NATO'ya katılması için resmi bir davet almayı umduğunu, üyelik ve beraberinde gelen kolektif savunma taahhütleri ancak savaş sona erdikten sonra resmiyet kazanacak olsa bile bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi. Diğer diplomatlar bunun asla gerçekleşmeyeceğini kaydetti. Bloomberg Television'dan Annmarie Hordern'e konuşan Kuleba, "Siyasi irade eksikliği vardı" dedi.

#4
Foto - Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

BIDEN VE SCHOLZ En önemlisi de ABD ve Almanya'nın Ukrayna'nın ittifaka katılması yönündeki taahhüdün geri çekilmesinde ısrar etmeleriydi. Bildirinin önceki taslakları Ukrayna'nın nihayetinde ittifaka katılması için daha net bir yol öneriyordu ancak Biden ve Olaf Scholz çok ileri gitmekten çekindiler. Biden Pazartesi akşamı Vilnius'a indiğinde, üyelik yolundaki dil hala belirlenmemişti. Ertesi gün, Ukrayna ekibi metnin karara bağlanmaya yakın olduğunu ve bundan hoşlanmayacaklarını duydu. Tartışmayı tekrar kendi lehlerine çevirmek için provokatif bir tweet atmaya karar verdiler. Gönderi kesinlikle müzakerecilerin dikkatini çekti, ancak etkisi ters yönde oldu. Amerikalılar özellikle sinirlenmişti. İngilizler durumu yatıştırmak için araya girerken Almanlar da alternatifler üretmeye çalıştı. Durumun raydan çıkma tehlikesi karşısında Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı aradı ancak Ukraynalılar gelmeden önce metin yine de onaylandı.

#5
Foto - Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

ZELENSKI ELEŞTİRİLERLE YÜZ YÜZE Zelenskiy zirveye ulaştığında, haddini aştığını açıkça ifade eden diğer bazı liderlerin açık eleştirileriyle karşılaştı. Kiev'in daha ateşli destekçileri arasındaki endişe, müttefiklerin Ukrayna'nın üyeliğine yönelik muğlak bir taahhüdün askeri saldırıya karşı yeterli koruma sağlamadan Rusya'yı kışkırttığı 2008 yılındaki hatayı tekrarlayacakları yönündeydi. Zelenskiy, Çarşamba sabahı Scholz ile görüşmeye giderken, özellikle de Ukrayna yanlısı Rishi Sunak ve Ukrayna hava kuvvetlerine F-16 savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitme çabalarına öncülük eden Hollandalı Mark Rutte ile kıyaslandığında hala soğuk görünüyordu. O aşamaya gelindiğinde her iki tarafın diplomatları Zelenskiy'nin önceki günkü çıkışını, geçmişte işe yarayan ancak bu kez yaramayan, müzakerede riskleri arttırmak için tasarlanmış tanıdık bir manevra olarak değerlendiriyordu. Ukrayna Devlet Başkanı zirve öncesindeki haftalarda defalarca zirveye gelmemekle tehdit etmişti.

#6
Foto - Zelenski’nin tavırları NATO'yu rahatsız etti! Batı bunu konuşuyor

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