2023-08-12 12:45:18 Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna'yı sarsan rüşvet skandalının ihanet olarak değerlendirip, askere alım şeflerinin hepsini görevden alırken, Batılı müttefiklerin ülkeye sağladığı F-16 savaş uçaklarının önümüzdeki yaza kadar kullanılmayacağı iddia edildi. 18 aydır devam eden Ukrayna Savaşı Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırı ile devam ederken Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aldığı karar tüm ülkede şok etkisi yarattı.