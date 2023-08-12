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Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

2023-08-12 12:45:18
Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ukrayna'yı sarsan rüşvet skandalının ihanet olarak değerlendirip, askere alım şeflerinin hepsini görevden alırken, Batılı müttefiklerin ülkeye sağladığı F-16 savaş uçaklarının önümüzdeki yaza kadar kullanılmayacağı iddia edildi. 18 aydır devam eden Ukrayna Savaşı Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırı ile devam ederken Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin aldığı karar tüm ülkede şok etkisi yarattı.

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Foto - Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

#2
Foto - Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

#3
Foto - Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

SAVUNMA BAKANI DA LİSTEDE Mİ? Dün Ukrayna basınında yer alan haberlerde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un görevden alınacağı iddia edilmişti. Ukrayna’da yayın yapan günlük gazete Ukrainskaya Pravda, Zelenski’nin Reznikov’un yerine gelecek isimleri değerlendiğini ve iki ismin ön plana çıktığını yazdı. Bu isimler ise Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamyshin.

#4
Foto - Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

BİR KÖTÜ HABER DE F-16'LARDAN Ukrayna'nın gündemine oturan tek kötü Haber bu değil... Zelenski'nin Batılı müttefiklerinden uzun süredir istediği F-16 savaş uçaklarının önümüzdeki yaza kadar uçurmaya hazır olmayacağı öğrenildi. Ukrayna'ya F-16'ların gönderilmesine şiddetle karşı çıkan ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında rotayı tersine çevirip savaş jetlerinin gönderilmesine karar verse de Ukraynalı pilotların eğitimleri yeni gecikmelerle karşı karşıya.

#5
Foto - Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

Danimarka ve Hollanda eğitim çabalarına liderlik ederek Ukraynalı pilotları Eylül ayına kadar göklere çıkarma sözü verseler de söz konusu eğitimler o günden bu yana pek çok kez ertelendi.

#6
Foto - Zelenski 'İhanet' dedi, hepsini görevden aldı! Savaşın ortasında peş peşe kötü haber

Insider'da yer alan habere göre eğitimler konusunda başka bir çare bulunamaması durumunda Ukraynalı pilotlar müttefikler tarafından sağlanan F-16'ları önümüzdeki yaza kadar kullanamayacak.

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