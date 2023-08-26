Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

'ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ' Bakan Fidan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in ara buluculuğunda hayata geçirilen ve 17 Temmuz'da sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşmasının sağlandığını dile getirerek şöyle devam etti: "Maalesef 17 Temmuz itibariyle bu (Karadeniz Tahıl Girişimi) sona erdi. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz Girişimi’nin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloga bu nedenle devam edeceğiz." Türkiye'nin 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklediğini 'tereddütsüz bir biçimde' ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdiğini belirtti. Fidan, Kuleba ile yapacağı görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alacaklarını dile getirerek, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte. Ekonomik ilişkilerimizin savaşın sınamalarından en az düzeyde zarar görmesi için çabalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kiev'de bugün yaptıkları görüşmelerde 'iki ülke arasında bir köprü olan Kırım Tatar Türklerine nasıl daha fazla destek olabileceklerini ağırlıklı olarak ele aldıklarını' kaydeden Fidan, "Zelenskiy hükümeti, Kırım Tatar Türklerinin haklarını kuvvetlendirilmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna’ya teşekkür ediyoruz" dedi.