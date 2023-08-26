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Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

2023-08-26 09:05:03
Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi" ifadesi kullanıldı. Bakanlığın paylaşımında ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

#1
Foto - Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Zelenskiy'nin X hesabından da görüşme anının görüntüleri paylaşıldı. Devlet Başkanı Zelenskiy, mesajında, "Bir dizi önemli konuyu görüşmek üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kabul ettim. Küresel Barış Zirvesi ve Barış Formülü için hazırlıklar, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoruna yönelik tehditleri... Türkiye'ye Ukrayna'ya olan tutarlı ve devamlı desteği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile yapacağı görüşme öncesi ortak basın toplantısında konuştu. Bugünkü ziyaretinin Dışişleri Bakanı olarak Ukrayna'ya ve Kiev'e ilk ziyaret olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ağustos 2022'de Lviv'e yaptığı ziyaretten sonra Ankara'dan Ukrayna'ya yapılan üst düzeydeki ilk ziyaret olduğunu dile getirdi.

#2
Foto - Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Kiev ziyaretine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından kabul edilerek başladığını dile getiren Fidan, daha sonra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya gelerek konuları daha detaylıca ele aldıklarını ifade etti. Fidan, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile de bir araya geldiklerini ve bu görüşmede ekonomi ve kalkınma konularını detaylı şekilde görüştüklerini ve Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Ajansı’nı da ziyaret ettiğini ve orada bir brifing aldığını kaydetti.

#3
Foto - Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

'ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ' Bakan Fidan, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in ara buluculuğunda hayata geçirilen ve 17 Temmuz'da sona eren Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 33 milyon tondan fazla tahıl ve gıda ürününün küresel pazarlara ulaşmasının sağlandığını dile getirerek şöyle devam etti: "Maalesef 17 Temmuz itibariyle bu (Karadeniz Tahıl Girişimi) sona erdi. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyoruz. Karadeniz Girişimi’nin getirdiği kazanımlar kaybedilmeden sürecin bir an önce tekrar canlandırılmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla her düzeyde diyaloga bu nedenle devam edeceğiz." Türkiye'nin 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı olarak ilhakının ardından Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteklediğini 'tereddütsüz bir biçimde' ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, aynı tutumu 24 Şubat 2022 sonrasında da gösterdiğini belirtti. Fidan, Kuleba ile yapacağı görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele alacaklarını dile getirerek, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile olan ilişkilerimiz savaşa rağmen gelişmeye devam etmekte. Ekonomik ilişkilerimizin savaşın sınamalarından en az düzeyde zarar görmesi için çabalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kiev'de bugün yaptıkları görüşmelerde 'iki ülke arasında bir köprü olan Kırım Tatar Türklerine nasıl daha fazla destek olabileceklerini ağırlıklı olarak ele aldıklarını' kaydeden Fidan, "Zelenskiy hükümeti, Kırım Tatar Türklerinin haklarını kuvvetlendirilmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

#4
Foto - Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Ekonomik ilişkilerimizin savaşın sınamalarından en az düzeyde zarar görmesi için çabalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kiev'de bugün yaptıkları görüşmelerde 'iki ülke arasında bir köprü olan Kırım Tatar Türklerine nasıl daha fazla destek olabileceklerini ağırlıklı olarak ele aldıklarını' kaydeden Fidan, "Zelenskiy hükümeti, Kırım Tatar Türklerinin haklarını kuvvetlendirilmesi için önemli adımlar attı. Bu konuda Ukrayna’ya teşekkür ediyoruz" dedi.

#5
Foto - Zelenski Hakan Fidan’ı böyle karşıladı! Sır gibi toplantıda ne görüşüldü?

Basın toplantısında, Bakan Fidan'a Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları da soruldu. Fidan, Türkiye’nin tahılın nakliyesi için kilit roldeki limanlar ve araçlara yönelik bombardımanları tasvip etmesinin mümkün olmadığının altını çizerek, "Tam da bu nedenden dolayı baştan beri Rusya’nın tekrar denkleme alınması gerektiğini hep düşündük. Rusya'nın denklemde olmadığı çözümde, bir alternatifte bu türden sahnelerle karşılaşacağımızı hep öngörmüştük. Dostlarımızla da paylaştık bunu. Onun için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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