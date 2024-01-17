2024-01-17 13:24:01 Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, “doyduğu kaba pislemek” denir
Süper Lig'in 20. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Antalyaspor'da 1-1 biten maçın beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, gol sevinci sırasında ülkesinin Gazze’deki katliamına arka çıkan bir mesaj paylaşmıştı. Kadro dışı bırakılan ve özel uçakla ülkesine dönen Jehezkel’e bir tepki de Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ’dan geldi. Jehezkel’e “O kadar cinayet meraklısı isen burada neden top peşinde koşuyorsun? Git, sen de vicdansız işgal ordusuna katıl” diye seslenen Aytuğ, “Zehir zıkkım olsun!” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: