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Medya
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Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, "doyduğu kaba pislemek" denir

2024-01-17 13:24:01
Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, “doyduğu kaba pislemek” denir

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Antalyaspor'da 1-1 biten maçın beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, gol sevinci sırasında ülkesinin Gazze’deki katliamına arka çıkan bir mesaj paylaşmıştı. Kadro dışı bırakılan ve özel uçakla ülkesine dönen Jehezkel’e bir tepki de Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ’dan geldi. Jehezkel’e “O kadar cinayet meraklısı isen burada neden top peşinde koşuyorsun? Git, sen de vicdansız işgal ordusuna katıl” diye seslenen Aytuğ, “Zehir zıkkım olsun!” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, "doyduğu kaba pislemek" denir

“Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kameranın önüne gelip, elindeki bandajı gösterdi. Oraya Davut Yıldızı çizmiş ve Gazze'de soykırımın başladığı tarihi belirten "7 Ekim - 100. Gün" ifadesini yazmıştı. İşte bunun adı resmen provokatörlüktür. Gazze'de ölen masum bebeler için günlerdir yas tutan, içi kan ağlayan bir ülkede bunu yapabilmek için ya aklını yitirmek, ya tonlarca yürek yemek gerekir. Katliam yardakçısı Jehezkel, sana Türk halkı adına bir çift sözüm olacak: 

#2
Foto - Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, "doyduğu kaba pislemek" denir

Öncelikle, o kadar cinayet meraklısı isen burada neden top peşinde koşuyorsun? Git, sen de vicdansız işgal ordusuna katıl. Ama defolup gitmeden önce yapman gerekenler var: Bir kere; transfer için aldığın o milyon dolarları kuruşu kuruşuna Antalyaspor'a geri ödeyeceksin, bu bir... İkincisi, hem Gazze'de öldürülen masum sivillerin ailelerinden, hem de saygısızlık yaptığın Türk insanından özür dileyeceksin. 

#3
Foto - Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, "doyduğu kaba pislemek" denir

Üçüncüsü, Türkiye'de yüzyıllardır barış ve dostluk içinde yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızı zor duruma düşürdüğün için onlardan da içtenlikle özür dileyeceksin, bu üç... 

#4
Foto - Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, "doyduğu kaba pislemek" denir

(…) Jehezkel denen insan müsveddesini (…) unutmayacağız. Ama önce Türkiye'de kazandığı parayı fitil fitil burnundan getirmemiz gerekiyor.”

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