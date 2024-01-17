Zehir zıkkım olsun! Seni insan müsveddesi seni! Buna, “doyduğu kaba pislemek” denir

Öncelikle, o kadar cinayet meraklısı isen burada neden top peşinde koşuyorsun? Git, sen de vicdansız işgal ordusuna katıl. Ama defolup gitmeden önce yapman gerekenler var: Bir kere; transfer için aldığın o milyon dolarları kuruşu kuruşuna Antalyaspor'a geri ödeyeceksin, bu bir... İkincisi, hem Gazze'de öldürülen masum sivillerin ailelerinden, hem de saygısızlık yaptığın Türk insanından özür dileyeceksin.