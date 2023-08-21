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Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

2023-08-21 22:25:29
Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Günlük yaşamda tükettiğimiz gıdalar sağlık açısından önemli rol oynuyor. Bamya tohumu içinde kalsiyum, B,C vitaminleri ve mineral barındırarak vücudun ihtiyacı olanları karşılamış oluyor. Birçok kişi bamya tohumunun yararlarını bilmiyor. Bamya tohumu hafızayı güçlendirerek zayıflamaya yardımcı oluyor. Peki bamya tohumu yararları nelerdir? İşte bamya tohumunun inanılmaz yararları...

#1
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Bamya tohumunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, bamya tohumlarını kahve çekirdeklerini çeker gibi öğüttükten sonra sıcak suda demleyip suyunu içebilirsiniz.Dilerseniz bamya tohumu kürü yaparak da bamya tohumundan yararlanabilirsiniz.

#2
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Bunun için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirip toz haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek macun kıvamına getirin. Bamya tohumu kürünü her gün 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

#3
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Bamya tohumunu belirtilen ölçülerde kullanmaya özen göstermelisiniz. Herhangi bir kronik rahatlığınız söz konusuysa tüketmeden önce uzmana danışmanızda fayda olduğunu da hatırlatalım.

#4
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Öne çıkan faydaları ise; Bamyanın içeriğinde pek çok mineral ve vitamin bulunmaktadır. Enfeksiyonların vücuttan atılmasını sağlayan bamya yenilerinin oluşumundan da korur. Bamya kanser düşmanıdır. Sindirimin düzenlenmesine destek olur. Bamya sayesinde bilişsel fonksiyonlar düzelir.

#5
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Bamya yemeği yapmal isteyenler için , sulu bamya yemeği nasıl yapılır? Tenceremize yağı ve soğanı koyup kavuruyoruz, daha sonra salçayı da ilave ediyoruz. Hepsini kavurduktan sonra bamyayı da ilave ediyoruz onuda kavuruyoruz 1-2 dk daha sonra hafif üstünü kapatacak şekilde su koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. 15-20 dk kaynadıktan sonra pişmiş olacaktır. AFİYET OLSUN.

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