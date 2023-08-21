Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları ortaya çıktı! Ardındaki gerçeği anlattık

Bamya yemeği yapmal isteyenler için , sulu bamya yemeği nasıl yapılır? Tenceremize yağı ve soğanı koyup kavuruyoruz, daha sonra salçayı da ilave ediyoruz. Hepsini kavurduktan sonra bamyayı da ilave ediyoruz onuda kavuruyoruz 1-2 dk daha sonra hafif üstünü kapatacak şekilde su koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. 15-20 dk kaynadıktan sonra pişmiş olacaktır. AFİYET OLSUN.