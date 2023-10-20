Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Günlük yaşamda tükettiğimiz gıdalar sağlık açısından önemli rol oynuyor. Bamya tohumu içinde kalsiyum, B,C vitaminleri ve mineral barındırarak vücudun ihtiyacı olanları karşılamış oluyor. Sebze ailesinde olan bamya faydalı olduğu kadar bamya tohumu da bir o kadar faydalıdır. Faydaları ezber bozdu! Görünce herkes burun kıvırıyor ama resmen şifa deposu: Doğadaki en zengin magnezyum kaynağı!