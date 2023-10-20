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Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

2023-10-20 22:08:27
Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Günlük yaşamda tükettiğimiz gıdalar sağlık açısından önemli rol oynuyor. Bamya tohumu içinde kalsiyum, B,C vitaminleri ve mineral barındırarak vücudun ihtiyacı olanları karşılamış oluyor. Sebze ailesinde olan bamya faydalı olduğu kadar bamya tohumu da bir o kadar faydalıdır. Faydaları ezber bozdu! Görünce herkes burun kıvırıyor ama resmen şifa deposu: Doğadaki en zengin magnezyum kaynağı!

#1
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Bamya tohumu hafızayı güçlendirerek zayıflamaya yardımcı oluyor. Peki bamya tohumu yararları nelerdir? İşte bamya tohumunun inanılmaz yararları...

#2
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Bamya tohumunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, bamya tohumlarını kahve çekirdeklerini çeker gibi öğüttükten sonra sıcak suda demleyip suyunu içebilirsiniz.

#3
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Dilerseniz bamya tohumu kürü yaparak da bamya tohumundan yararlanabilirsiniz.

#4
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Bunun için 10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirip toz haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ederek macun kıvamına getirin. Bamya tohumu kürünü her gün 1 çay kaşığı tüketebilirsiniz.

#5
Foto - Zayıflatıyor ve hafızayı güçlendiriyor! İşte bamya tohumunun faydaları! Görünce herkes burun kıvırıyor ama...

Bamya tohumunu belirtilen ölçülerde kullanmaya özen göstermelisiniz. Herhangi bir kronik rahatlığınız söz konusuysa tüketmeden önce uzmana danışmanızda fayda olduğunu da hatırlatalım.

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