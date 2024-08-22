Zayıflamak için gittiği özel hastanede hayatını kaybetti

“Büyük umutlar ile bu yola çıkmıştı” Vefat eden Neslihan'ın kardeşi Mihriban Yılmaz (24) ise “Ablam Neslihan, büyük umutlar ile mutlu olacağını düşünerek bu yola çıkmıştı. Böyle olacağını bilmiyordu, sonradan kendisi de çok pişman oldu ve üzülmüştü. Onu çok özlüyorum. İnşallah Türk adaleti yapılması gereken her şeyi yapar, adalete güveniyoruz" şeklinde konuştu. Dr: “Cerrahi olarak bir hata olmadığına eminim, olayın yargıya taşınmasını ben de istiyorum” Operasyonlarda ‘cerrahi bir hata' olmadığını belirten Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Ben cerrahi bir hata olmadığına eminim. Bu bir komplikasyon, bütün müdahaleleri yaptım. Ameliyatları yaptım, geceleri uyumadım ve yoğun bakım sürecinde ilgilendik. O ameliyatları yapmamız gerekiyordu. Ben insanların acısını, annenin psikolojisini anlıyorum, sonuçta kızını kaybetti. Ben hatamın olduğunu kabul etmiyorum ve olayın yargıya taşınmasını ben istiyorum, bir şey olmadığı ortaya çıksın ki ben bundan eminim. Bilirkişiye gittiği zaman ‘bunların bu şekilde yapılması lazımmış, hepsi yapılmış ancak olmamış' denileceğinden eminim” ifadelerine yer verdi. “Tüp mide ameliyatından sonra mide dönebiliyor” Opr. Dr. Aksoy, şunları söyledi: “Hastamı kaybettiğim için ben de çok üzgünüm. Ben böyle bir şeyi açıkçası hiç ön görmüyordum. Hastamın son ameliyatından sonra karın içi toparlandı, sıkıntı yoktu, kan değerledi düzeliyordu ama hasta kötüye gidiyordu. Ben yanlışım ve cerrahi bir hatam olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yaptığım işin sonuna kadar arkasındayım. Bu olay yargıya taşınsın, sonuçta ortada bir muamma var. Her şey kayıt altında. Midede dönme oluyor, bunun benimle bir alakası yok. Tüp mide ameliyatından sonra mide dönebiliyor. Bu döndükten sonra benim cerrah olarak ona müdahale etmem gerekiyor, ben de yapılacakları yaptım.” Hastane açıklama yapmak istemedi Hastane yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediklerini belirtti.