Zarar üstüne zarar eden Vestel'den beklenmedik karar: Oraya başvurdular

Şirket, Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 2026 tarihli kararı uyarınca 2 milyar TL aşmayacak şekilde 5 yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, TL cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsili satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verildiğini belirtti.