Zarar üstüne zarar eden Vestel'den beklenmedik karar: Oraya başvurdular
Zarar üstüne zarar bildirdiği belirtilen Zorlu Holding'in ünlü beyaz eşya firması Vestel kritik bir hamle yaparak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuracak.
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Zarar üstüne zarar bildirdiği belirtilen Zorlu Holding'in ünlü beyaz eşya firması Vestel kritik bir hamle yaparak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuracak.
Son dönemde finans ve üretim açısından sıkıntılı günler geçiren Zorlu Holding şirketi Vestel’den yeni hamle geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Vestel City’de üretim yapan Vestel Elektronik, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik toplam 2 milyar TL'yi aşmayacak borçlanma aracı ihracı için harekete geçti.
Şirket, ihraç kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmasına karar verdi.
Şirket, Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 2026 tarihli kararı uyarınca 2 milyar TL aşmayacak şekilde 5 yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, TL cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsili satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verildiğini belirtti.
KAYNAK: TEKREFERANS
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