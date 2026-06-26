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En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

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En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Brezilya'da yaşan 3 kız kardeş, en yaşlı kardeşler olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. En küçüğü 103 yaşına basan kardeşler uzun yaşam sırlarını da açıkladı.

#1
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Zulina de Deus Nunes, Zoraide de Deus Mota ve Levita de Deus Nunes isimli kardeşler, "toplam yaşın en yüksek olma" rekoru kırdı.

#2
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

23 Haziran 2026'da açıklanan verilere göre; kardeşlerin toplam yaşı 316 yıl 302 gün.

#3
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Levita 109, Zoraide 104 ve Zulina 103 yaşında.

#4
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

7 Haziran 1917'de doğan Levita, sekiz kardeşin ikincisiydi ve anne babası tarlalarda çalışırken ev işlerini yürütmek ve diğer çocuklara bakmak gibi büyük bir sorumluluğu vardı.

#5
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Levita hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı, bunun yerine hayatını ailesine adadı. 12 yıl boyunca bir televizyon kanalında çalıştı.

#6
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Zoraide 24 Kasım 1921'de doğdu ve önce ilkokul öğretmeni, ardından da hemşire oldu. Emekliliğine kadar çeşitli hastanelerde çalıştı.

#7
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

1950'de Eneas Alves da Mota ile evlendi ve beş çocuğu oldu.

#8
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Zulina, ise 4 Mart 1923'te doğdu. O da ablası Levita gibi dikiş-nakış gibi el sanatlarıyla ilgileniyor.

#9
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

17 Temmuz 1945'te evlendi ve demiryollarında çalışırken aynı zamanda ev işleriyle ve altı çocuğuyla ilgilendi.

#10
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

TEYZELER BİLİMİN RADARINA GİRDİ Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanı Mayana Zatz'ın yürüttüğü DNA Longevo Projesi, yaşlanmanın biyolojik nedenlerini araştırıyor.

#11
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Projenin koordinatörü Mayana Zatz, "DNA analizleriyle koruyucu genleri arıyoruz ve bunlardan birden fazlasının var olduğunu biliyoruz. Özellikle aynı aileden birden fazla 100 yaşını aşmış birey bulunduğunda, bu genleri tespit etme şansımız artıyor." dedi. LongeviQuest Yöneticisi Ben Meyers, "Kız kardeşlerin bu yaşlara ulaşmasında güçlü bir genetik etken olduğu açık. Ancak birbirlerine yakın yaşamaları sayesinde ihtiyaç duyduklarında aile desteği alabiliyorlar. Dolayısıyla güçlü bir sosyal destek ağı da önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

UZUN YAŞAMIN SIRRI AKTİF BİR YAŞAM Kız kardeşler uzun ömürlerini sağlıklı beslenmeye ve aktif bir yaşam sürmelerine bağlıyor.

#13
Foto - En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

103 yaşındaki Zulina, çocukluğunu nehirlerde yüzerek ve balık tutarak geçirdiğini anlatarak, "Her şey tazeydi. O zamanlar buzdolabımız bile yoktu." dedi. 104 yaşındaki Zoraide ise anne sütünün önemine dikkat çekerek, "Emzirmek inanılmaz derecede önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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