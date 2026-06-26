En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!
Brezilya'da yaşan 3 kız kardeş, en yaşlı kardeşler olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. En küçüğü 103 yaşına basan kardeşler uzun yaşam sırlarını da açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Brezilya'da yaşan 3 kız kardeş, en yaşlı kardeşler olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. En küçüğü 103 yaşına basan kardeşler uzun yaşam sırlarını da açıkladı.
Zulina de Deus Nunes, Zoraide de Deus Mota ve Levita de Deus Nunes isimli kardeşler, "toplam yaşın en yüksek olma" rekoru kırdı.
23 Haziran 2026'da açıklanan verilere göre; kardeşlerin toplam yaşı 316 yıl 302 gün.
Levita 109, Zoraide 104 ve Zulina 103 yaşında.
7 Haziran 1917'de doğan Levita, sekiz kardeşin ikincisiydi ve anne babası tarlalarda çalışırken ev işlerini yürütmek ve diğer çocuklara bakmak gibi büyük bir sorumluluğu vardı.
Levita hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı, bunun yerine hayatını ailesine adadı. 12 yıl boyunca bir televizyon kanalında çalıştı.
Zoraide 24 Kasım 1921'de doğdu ve önce ilkokul öğretmeni, ardından da hemşire oldu. Emekliliğine kadar çeşitli hastanelerde çalıştı.
1950'de Eneas Alves da Mota ile evlendi ve beş çocuğu oldu.
Zulina, ise 4 Mart 1923'te doğdu. O da ablası Levita gibi dikiş-nakış gibi el sanatlarıyla ilgileniyor.
17 Temmuz 1945'te evlendi ve demiryollarında çalışırken aynı zamanda ev işleriyle ve altı çocuğuyla ilgilendi.
TEYZELER BİLİMİN RADARINA GİRDİ Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanı Mayana Zatz'ın yürüttüğü DNA Longevo Projesi, yaşlanmanın biyolojik nedenlerini araştırıyor.
Projenin koordinatörü Mayana Zatz, "DNA analizleriyle koruyucu genleri arıyoruz ve bunlardan birden fazlasının var olduğunu biliyoruz. Özellikle aynı aileden birden fazla 100 yaşını aşmış birey bulunduğunda, bu genleri tespit etme şansımız artıyor." dedi. LongeviQuest Yöneticisi Ben Meyers, "Kız kardeşlerin bu yaşlara ulaşmasında güçlü bir genetik etken olduğu açık. Ancak birbirlerine yakın yaşamaları sayesinde ihtiyaç duyduklarında aile desteği alabiliyorlar. Dolayısıyla güçlü bir sosyal destek ağı da önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.
UZUN YAŞAMIN SIRRI AKTİF BİR YAŞAM Kız kardeşler uzun ömürlerini sağlıklı beslenmeye ve aktif bir yaşam sürmelerine bağlıyor.
103 yaşındaki Zulina, çocukluğunu nehirlerde yüzerek ve balık tutarak geçirdiğini anlatarak, "Her şey tazeydi. O zamanlar buzdolabımız bile yoktu." dedi. 104 yaşındaki Zoraide ise anne sütünün önemine dikkat çekerek, "Emzirmek inanılmaz derecede önemli." değerlendirmesinde bulundu.
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