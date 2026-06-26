En küçüğü 103 yaşında: İşte en yaşlı kardeşlerin uzun yaşam sırrı!

Projenin koordinatörü Mayana Zatz, "DNA analizleriyle koruyucu genleri arıyoruz ve bunlardan birden fazlasının var olduğunu biliyoruz. Özellikle aynı aileden birden fazla 100 yaşını aşmış birey bulunduğunda, bu genleri tespit etme şansımız artıyor." dedi. LongeviQuest Yöneticisi Ben Meyers, "Kız kardeşlerin bu yaşlara ulaşmasında güçlü bir genetik etken olduğu açık. Ancak birbirlerine yakın yaşamaları sayesinde ihtiyaç duyduklarında aile desteği alabiliyorlar. Dolayısıyla güçlü bir sosyal destek ağı da önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.