Yüz binlerce öğrenci merakla bekliyor! LGS sonuçları için tarih açıklandı

Katıldığı programda öğrenci sayısına değinen Bakan Tekin, "Toplam 18 milyona yakın öğrencimiz var. Net rakamı da söyleyeyim. 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1 milyon 224 bin 135 kardeşimiz bu yıl itibarıyla ortaokullardan mezun olarak geçtiğimiz haftalarda yaptığımız LGS sınavına katıldı ve ortaöğretim kurumlarına devam edecekler. Ortaöğretimden ise 1 milyon 150 bin 911 öğrencimiz bu yıl itibarıyla mezun olmuş olacak. Onlara da yükseköğretim hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah YKS sınavında da Allah gönüllerine göre verir diyelim. Bu yıl eğitim kurumlarımıza okul öncesi ve ilkokula kayıt planladığımız yeni kayıt sayısı 1 milyon 321 bin 24. Bu da bizim için önemli, çağ nüfusu açısından da önemli bir gösterge" şeklinde konuştu.