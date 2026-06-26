Yüz binlerce öğrenci merakla bekliyor! LGS sonuçları için tarih açıklandı

Öğretmenlerin emeğinden ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin devam edeceğinden bahseden Tekin, "Biz Milli Eğitim camiası, Maarif ailesi olarak toplam 1 milyon 216 bin 379 öğretmen arkadaşımızla çocuklarımıza bu hizmeti vermeye çaba sarf ettik. Bu öğretmenlerimizden 1 milyon 69 bin 826’sı resmi eğitim kurumlarımızda, diğerleri ise özel öğretim kurumlarımızda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulamasıyla ilgili ikinci eğitim öğretim yılını tamamladık. Önümüzdeki yıl her kademenin üçüncü sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Okul öncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim öğretim hayatımızda devam edecek" şeklinde konuştu.