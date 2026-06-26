Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti!
Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Taylan için İtaliano'nun kararı bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Taylan için İtaliano'nun kararı bekleniyor.
Beşiktaş geride bıraktığımız sezonun başında Schalke'ye 6 milyon euro ödeyerek Taylan Bulut'u kadrosuna katmıştı. Genç futbolcudan beklentiler büyüktü. Ancak 20 yaşındaki sağ bek, Süper Lig'de sadece 7 karşılaşmaya çıktı. Onlarda da sahada 445 dakika kaldı...
1.88 boyundaki futbolcunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Taylan'ın Alman ekibi Augsburg ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı iddia edildi. Ancak bu transfer için öncelikle Teknik Direktör Italiano'nun kararı bekleniyor...
İtalyan çalıştırıcının, kısa süre içinde Taylan'la ilgili kararını yönetime iletmesi bekleniyor. Eğer ayrılık kararı alınırsa, Kartal'ın en az kendi ödediği rakam olan 6 milyon euroyu talep edeceği konuşuluyor. Yani Siyah-Beyazlılar genç oyuncudan zarar etmek istemiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23