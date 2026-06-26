  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev forvet için adım atılıyor: Oğuz Çetin sürpriz golcü için pazarlık masasında! Volkswagen'de taşlar yerinden oynuyor! Sendikaları ayağa kaldıran iddia Çılgınlar gibi Türkiye'den Kaan'ı istiyorlardı: Dost ülke milyonlarca doları bir anda o uçağa bastı Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti! Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik
Spor
4
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti!

Beşiktaş'ta büyük bir hayal kırıklığına dönüşen Taylan için İtaliano'nun kararı bekleniyor.

#1
Foto - Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti!

Beşiktaş geride bıraktığımız sezonun başında Schalke'ye 6 milyon euro ödeyerek Taylan Bulut'u kadrosuna katmıştı. Genç futbolcudan beklentiler büyüktü. Ancak 20 yaşındaki sağ bek, Süper Lig'de sadece 7 karşılaşmaya çıktı. Onlarda da sahada 445 dakika kaldı...

#2
Foto - Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti!

1.88 boyundaki futbolcunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Taylan'ın Alman ekibi Augsburg ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı iddia edildi. Ancak bu transfer için öncelikle Teknik Direktör Italiano'nun kararı bekleniyor...

#3
Foto - Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti!

İtalyan çalıştırıcının, kısa süre içinde Taylan'la ilgili kararını yönetime iletmesi bekleniyor. Eğer ayrılık kararı alınırsa, Kartal'ın en az kendi ödediği rakam olan 6 milyon euroyu talep edeceği konuşuluyor. Yani Siyah-Beyazlılar genç oyuncudan zarar etmek istemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trabzonspor'a Onana müjdesi
Spor

Trabzonspor'a Onana müjdesi

Karadeniz fırtınası Trabzonspor'a Kamerunlu kaleci Andre Onana için İngiltere'den müjdeli haber geldi.
Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!
Dünya

Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!

İngiltere’de aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken, Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda yangın çıktı...
Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!
Gündem

Gölbaşı'nda tarihi mezuniyet! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşkilata katılan 13 bin yeni yiğide talimat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde gerçekleştirdiği tarihi konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe kalkışma..
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Spor

Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya K..
Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler
Gündem

Camide minareye yer kalmayınca duvara resmini çizdiler

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi Çaykara Caddesi’nde bulunan Mustafa Akal Camii, sıra dışı minaresiyle Türkiye’nin günd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23