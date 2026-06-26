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Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek

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Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek

Konya’nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun tek öğrencisi olan 3’üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, karne heyecanı yaşadı. Kozlu’ya karnesini, okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ verdi.

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Foto - Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu, karnesini aldı. Okulun tek öğretmeni olan Muhammed Bağ, 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu’ya karnesini verdi. Bu sırada Bağ, duygusal anlar yaşadı.

#2
Foto - Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek

‘HİÇ DEVAMSIZLIK YAPMADIN’: Öğretmen Muhammed Bağ, karneyi verirken, "Bu yıl ülkemizde ender rastlanan bir tabloya birlikte tanıklık ettik. Bir öğretmen ve bir öğrencili bir okulda eğitim-öğretim yılımızı tamamladık.

#3
Foto - Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek

Sen de yıl boyunca çok çalıştın, derslerinde başarılı oldun, hiç devamsızlık yapmadın. Bu güzel başarılarının karşılığı olan karneni sana büyük bir mutlulukla veriyorum" dedi.

#4
Foto - Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek

ÖĞRETMEN HATIRA FOTOĞRAFI: Karnesini alan İlayda Kozlu ise notlarını inceledikten sonra, "Hepsi çok iyi" diyerek sevincini dile getirdi. Karne töreninin ardından öğretmen Muhammed Bağ, bu özel eğitim yılının unutulmaması için öğrencisi İlayda Kozlu'ya, ikisinin birlikte yer aldığı bir hatıra fotoğrafını hediye etti.

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