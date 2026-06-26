  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ronaldinho, Benzema ve Neymar ile vurgun! Terim fonu gitti Dubai fonu geldi Dev forvet için adım atılıyor: Oğuz Çetin sürpriz golcü için pazarlık masasında! Volkswagen'de taşlar yerinden oynuyor! Sendikaları ayağa kaldıran iddia Çılgınlar gibi Türkiye'den Kaan'ı istiyorlardı: Dost ülke milyonlarca doları bir anda o uçağa bastı Ender rastlanan tablo: Bu okulda her şey tek Beşiktaş'ta 6 milyon euro verilerek alınan oyuncu için karar vakti! Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi’nde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve şehirlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağırbaş, “21. yüzyılın rekabet avantajı verimlilik, döngüsellik ve inovasyon üzerinden şekillenmektedir” dedi. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yenilikçi fikirlerin büyük dönüşüm oluşturabileceğini söyleyen Ağırbaş, zirve kapsamında ortaya çıkan girişimlerin Türkiye’nin küresel ölçekte güçlü şirketler çıkarmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

#1
Foto - Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte karşılık bulan bir çevre vizyonuna dönüşürken, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalar da Türkiye’nin uluslararası gündemindeki yerini güçlendiriyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’da yaptığı konuşmada, sürdürülebilir şehirlerin inşası, inovasyon ve verimlilik odaklı dönüşümün önemine dikkat çekti. Emlak Konut GYO tarafından; gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, 25-26 Haziran’da Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. “Her icat, yeni bir milat” temasıyla düzenlenen zirve, girişimlerin yatırımcılarla ve sektör paydaşlarıyla doğrudan temas kurduğu, yeni iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen bir inovasyon platformu olarak öne çıktı. Zirvenin ikinci gününün açılış programına; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi, girişimci, yatırımcı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılış konuşmasında, Anahtar Fikirler Zirvesi’nin geçen yılki ilk buluşmadan bu yana önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, “Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz” dedi.

#2
Foto - Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Sıfır Atık Hareketi’nin küresel ölçekte ulaştığı noktaya dikkat çeken Ağırbaş, hareketin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde 2017 yılında başlatıldığını hatırlattı. Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı Sıfır Atık Hareketi’ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte dünya sahnesine taşıdık. Bugün Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldi” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği alanındaki çalışmalarının uluslararası alanda güçlü bir karşılık bulduğunu vurgulayan Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun bu süreçte belirleyici olduğunu söyledi. Ağırbaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme alanlarında ortaya konulan güçlü irade, ülkemizin küresel dönüşüm süreçlerinde daha etkin rol almasına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

#3
Foto - Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine de değinen Ağırbaş, zirvenin insanı merkeze alan bir anlayışla hazırlanacağını belirtti. Ağırbaş, “COP31 ile beraber Türkiye’nin iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yaptığı çalışmaların dünyaya anlatılacağı ve daha ileri taşınacağı önemli bir süreç yaşayacağız. COP31 Başkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde, insanı merkeze alan ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

#4
Foto - Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Dünyadaki eşitsizliklere dikkat çeken Ağırbaş, iklim mücadelesinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğin ekonomik kalkınmanın temel unsurlarından biri haline geldiğini belirten Ağırbaş, “Eskiden gelişmiş toplumların temel kaynaklarından biri petroldü. Artık gelişmiş toplumların en büyük kaynakları verimlilik ve sürdürülebilirliktir. Daha az kaynakla daha fazla ürünü nasıl elde edeceğimiz üzerine çalışmak zorundayız.” ifadelerini kullandı. İnşaat ve gayrimenkul sektörlerinde yenilikçi fikirlerin büyük dönüşüm oluşturabileceğini söyleyen Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi kapsamında ortaya çıkan girişimlerin Türkiye’nin küresel ölçekte güçlü şirketler çıkarmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl zirvede tanıştıkları girişimlerin önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden Ağırbaş, “Bu topraklarda yetişen mühendislerin, gençlerin ve akademisyenlerin ortaya koyduğu fikirlerle inşaat ve yapı sektöründe ciddi verimlilik artışları sağlayabiliriz. Bu çalışmalar desteklendiğinde Türkiye’den dünyaya açılacak çok büyük şirketler çıkacağına inanıyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı
Gündem

‘İBB Kültür AŞ müdürünü polisler kaçırdı’ demişti! Ali Çağatay gözaltına alındı

Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasında ‘polis parmağı’ olduğunu iddia eden gazeteci ..
Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü
Gündem

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü

Milli ve manevi değerlerin savunucusu yazar Şevki Yılmaz, Akit TV ekranlarında gerçekleştirdiği sarsıcı açıklamalarda, Müslüman gençliğin ev..
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu
Dünya

NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, operasyon çocuklarının bitmek bilmeyen yalanlarına karşılık vermeye devam ediyor. DMM'den son yapılan açı..
‘Kılıçdaroğlu’nu şehrimde istemiyorum’ kampanyasına sert tepki: Tabi… Siz hırsızları seversiniz
Gündem

‘Kılıçdaroğlu’nu şehrimde istemiyorum’ kampanyasına sert tepki: Tabi… Siz hırsızları seversiniz

Bodrumluların yarın başlatmaya hazırlandığı ‘Kılıçdaroğlu’nu şehrimizde istemiyoruz’ kampanyası tepki çekti. Gazeteci Barış Yarkadaş da “Aşa..
CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti
Gündem

CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti

CHP’li Gürsel Erol’un Londra’daki iş insanlarına yönelik konuşmasında deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Deği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23