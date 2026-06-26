Anahtar Fikirler Zirvesi’nde Samed Ağırbaş’tan Yeşil Dönüşüm Mesajı: Rekabetin Yeni Anahtarı Sürdürülebilirlik

Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel ölçekte karşılık bulan bir çevre vizyonuna dönüşürken, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalar da Türkiye’nin uluslararası gündemindeki yerini güçlendiriyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’da yaptığı konuşmada, sürdürülebilir şehirlerin inşası, inovasyon ve verimlilik odaklı dönüşümün önemine dikkat çekti. Emlak Konut GYO tarafından; gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, 25-26 Haziran’da Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirildi. “Her icat, yeni bir milat” temasıyla düzenlenen zirve, girişimlerin yatırımcılarla ve sektör paydaşlarıyla doğrudan temas kurduğu, yeni iş birliklerinin geliştirilmesini hedefleyen bir inovasyon platformu olarak öne çıktı. Zirvenin ikinci gününün açılış programına; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi, girişimci, yatırımcı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılış konuşmasında, Anahtar Fikirler Zirvesi’nin geçen yılki ilk buluşmadan bu yana önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, “Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz” dedi.