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Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

2024-08-12 07:58:22
Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde başlayan yangın sonrası tüm dünya dehşete kapıldı. Santral patlarsa dünya büyük bir felakete sürüklenebilir. Peki Türkiye etkilenir mi? İşte detaylar...

#1
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Rosatom'dan Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıktığı belirtildi.

#2
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Santralin soğutma sistemine önemli hasar veren saldırı sonucu çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilir." denildi.

#3
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy de yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölge için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

#4
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Balitskiy, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

#5
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu ve İHA saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

#6
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çıkan yangın için, "Rusya tarafından çıkarıldı" ifadesini kullandı.

#7
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kiev yönetimi ve Batı'yı suçlayarak, "Ukrayna halkını öldürdüler, küresel enerji ve gıda güvenliğini baltaladılar ve şimdi de kıtada nükleer terör başlattılar." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

ZAPORİJA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR, TÜRKİYE ETKİLENİR Mİ? Zaporijya Nükleer Santrali'nde meydana gelebilecek bir patlama, son derece ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir nükleer santralin patlaması durumunda, büyük miktarda radyasyon atmosfere salınır. Bu, çevrede yaşayan milyonlarca insanın sağlığını tehdit eder, bölgedeki flora ve fauna üzerinde yıkıcı etkiler bırakır ve uzun vadede geniş çaplı bir çevresel felakete yol açabilir. Çernobil'de 1986 yılında yaşanan nükleer felaketin sonuçları, bu tür olayların ne kadar ciddi olabileceğini gösteren tarihsel bir örnektir. Zaporijya'da benzer bir olayın yaşanması durumunda, bu felaketin etkileri yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmayıp, Avrupa'nın büyük bir kısmını ve hatta daha uzak bölgeleri etkileyebilir.

#9
Foto - Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir patlama, Türkiye'yi de doğrudan etkileyebilir. Radyasyonun atmosferde taşınması, rüzgar yönüne ve hava koşullarına bağlı olarak geniş bir coğrafyada etkili olabilir.

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