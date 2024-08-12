Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

ZAPORİJA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR, TÜRKİYE ETKİLENİR Mİ? Zaporijya Nükleer Santrali'nde meydana gelebilecek bir patlama, son derece ciddi sonuçlar doğurabilir. Bir nükleer santralin patlaması durumunda, büyük miktarda radyasyon atmosfere salınır. Bu, çevrede yaşayan milyonlarca insanın sağlığını tehdit eder, bölgedeki flora ve fauna üzerinde yıkıcı etkiler bırakır ve uzun vadede geniş çaplı bir çevresel felakete yol açabilir. Çernobil'de 1986 yılında yaşanan nükleer felaketin sonuçları, bu tür olayların ne kadar ciddi olabileceğini gösteren tarihsel bir örnektir. Zaporijya'da benzer bir olayın yaşanması durumunda, bu felaketin etkileri yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmayıp, Avrupa'nın büyük bir kısmını ve hatta daha uzak bölgeleri etkileyebilir.