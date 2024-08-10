  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Zamanın durduğu yer: Beypazarı

2024-08-10 11:00:58
Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi; tarihi evleri, sokakları, çarşılarıyla adeta zaman yolculuğuna çıkarıyor.

#1
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Ankara'nın merkezine 102 kilometre uzaklıkta yer alan Beypazarı; yaşattığı kültürü, doğası ve ruhuyla kendine hayran bıraktırıyor.

#2
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Yaklaşık 50 bin nüfusu olan Beypazarı'nın her sokağı da gizli bir hazine. Örneğin Demirciler Sokağı, dövme zanaatkarlarından ismini alıyor. İlçede her meslek grubu için ayrı sokaklar oluşturulmuş ve yan yana dizilmiş.

#3
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Beypazarı, sofralara gelen çeşit çeşit lezzetli yemekleriyle de meşhur. İlçe, coğrafi işaret alan yaprak sarmasından güvecine oldukça zengin bir mutfağa da sahip. 80 katlı baklavası binbir emekle hazırlanarak damakları çatlatan bir lezzet bırakıyor.

#4
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

İpekyolu üzerindeki bu şirin ilçenin simgelerinden bir tanesi de 'Beypazarı kurusu.' Zamanında buradan geçen kervanlar için 7-8 ay boyunca bozulmadan ve tok tutması amacıyla bu lezzet üretiliyor.

#5
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

İki katlı ve 26 odalı inşaat edilen 400 yıllık tarihi Suluhan Nasuh Paşa Hanı da yerli ve yabancı turistlerin önemli ziyaret noktalarından bir tanesi. Halkevi, Taş Mektep ve Hıdırlık Tepesi gibi noktalar ise insanların keyifli vakit geçirmesi için hazırlanmış önemli merkezler arasında yer alıyor.

#6
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 Nisan sonrası belediye çalışmalarına başladık. Turizm uzun süre fetret dönemi yaşadı. Bizler tekrar turizmi ayağa kaldırma ve canlandırmak amacıyla çalışmalara başladık. Beypazarı'nın tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla tanıtımımıza ağırlık verdik" dedi.

#7
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

İlçede festivallerin düzenlenmesine önem verildiğini belirten Kasap, "27'ncisini düzenleyeceğimiz Beypazarı Yöresel Kültürel Festivali'ni Eylül'ün 26, 27 ve 28'inde gerçekleştireceğiz. Halk Oyunları Festivali'ni de Ağustos'un 2 ve 3'ünde hayata geçirdik. Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle turizmi ön plana çıkartacağız" ifadesini kullandı.

#8
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Turizme de verdikleri önemden bahseden Başkan Kasap, "Doğa ve eko turizmine önem vermekteyiz. Karagöl Tabiat Parkı var. Bu parkı da ön plana çıkartarak turizme katkı sunacağız. Eko turizmi yönünde çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen süreçte de bunları hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, "Kalıcı ve yabancı turiste önem veriyoruz. Güney Koreli turistlerimiz burası İpek Yolu üzerinde olduğu için konaklamasını bu bölgede yapmaktalar. Buradan da İstanbul'a gitmekteler. İlerleyen süreçte Çinliler, Güney Koreliler ve değişik ülkelerden turistleri konaklamalı olarak Beypazarı'nda misafir edeceğiz" diye konuştu.

#9
Foto - Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Nasuh Paşa Hanı'nı gezmeye gelen vatandaşlardan Hayati Akkurt ise, "13 yaşında geldim. Bir gece annem ile burada kaldım. Çok güzel buldum. Şu an 58 yaşındayım. Güzel bulduğum için yine geldim. Tarihi yerleri geziyorum. Bu gece de burada kalacağım. Konya'dan geliyorum. Daha gelişmiş ve tarihi çarşı aynı duruyor güzelliğinde" ifadelerini kullandı. Tarihi Taş Mektep hakkında bilgi veren yerel halktan Mustafa Tosun ise şunları söyledi: "Beypazarı tarihimiz açısından çok yüksek bir yer. Burası daha önce Cumhuriyet İlkokulu olarak geçiyordu. Bir mektepti burası eski tarihçesine göre bulunduğumuz alan. Daha sonra Kur'an kursu olarak devam etti. Ardından Beypazarı halkına ve turiste hizmet etmek için burası restorasyona girdi. Turistlerin ilgi çekeceği, yöresel yemeklerin bulunduğu bir mekan haline getirdik burayı. En beğenilen yemeğimiz Beypazarı güvecidir. Yaprak sarması vardır. Kendi insanımız yapar yemesi de çok güzeldir." İlçede yer alan Halkevi'nde görev alan Yavuz Yiğit ise, "Buradaki hizmetlerimiz sabah 09.00'da başlayıp akşam 23.00'te sona eriyor. Kahvaltı servisimiz günün her saati mevcut. Bütün vatandaşlarımızı Beypazarı'nın en güzel manzaralı olan Halkevi'ne bekliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na zor soru: Bu yahudi mezarı dedenin mi?
Siyaset

Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na zor soru: Bu yahudi mezarı dedenin mi?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, mezar taşında ‘Yossi İmamoğlu’ yazan bir Yahudi’nin mezarını paylaşarak İstanbul Büyük..
Paris’te alem yapan Ekrem'e CHP yandaşı Enver de inanmadı: Gelmişini geçmişini...
Gündem

Paris’te alem yapan Ekrem'e CHP yandaşı Enver de inanmadı: Gelmişini geçmişini...

Paris’te İstanbulluların parasıyla alem yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sponsor' yalanına CHP yandaşı Enver Aysever de inanmadı. ..
Putin sosyal medyaya savaş açtı! Yeni yasak kararı
Dünya

Putin sosyal medyaya savaş açtı! Yeni yasak kararı

Rusya, mevzuata uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Signal’e erişim engeli getirdi.
DEM Parti'deki
Gündem

DEM Parti'deki "demokrasiyi" ifşa edip istifa etti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı. ..
OdaTV Ekrem'in yanındaki Mahir'e çaktı! Sinem'in avukatlığına soyundu
Gündem

OdaTV Ekrem'in yanındaki Mahir'e çaktı! Sinem'in avukatlığına soyundu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna göz diken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı yerde..
10 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ve 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (10 Ağustos 202..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23