Zamanın durduğu yer: Beypazarı

Nasuh Paşa Hanı'nı gezmeye gelen vatandaşlardan Hayati Akkurt ise, "13 yaşında geldim. Bir gece annem ile burada kaldım. Çok güzel buldum. Şu an 58 yaşındayım. Güzel bulduğum için yine geldim. Tarihi yerleri geziyorum. Bu gece de burada kalacağım. Konya'dan geliyorum. Daha gelişmiş ve tarihi çarşı aynı duruyor güzelliğinde" ifadelerini kullandı. Tarihi Taş Mektep hakkında bilgi veren yerel halktan Mustafa Tosun ise şunları söyledi: "Beypazarı tarihimiz açısından çok yüksek bir yer. Burası daha önce Cumhuriyet İlkokulu olarak geçiyordu. Bir mektepti burası eski tarihçesine göre bulunduğumuz alan. Daha sonra Kur'an kursu olarak devam etti. Ardından Beypazarı halkına ve turiste hizmet etmek için burası restorasyona girdi. Turistlerin ilgi çekeceği, yöresel yemeklerin bulunduğu bir mekan haline getirdik burayı. En beğenilen yemeğimiz Beypazarı güvecidir. Yaprak sarması vardır. Kendi insanımız yapar yemesi de çok güzeldir." İlçede yer alan Halkevi'nde görev alan Yavuz Yiğit ise, "Buradaki hizmetlerimiz sabah 09.00'da başlayıp akşam 23.00'te sona eriyor. Kahvaltı servisimiz günün her saati mevcut. Bütün vatandaşlarımızı Beypazarı'nın en güzel manzaralı olan Halkevi'ne bekliyoruz" dedi.