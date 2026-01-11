Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

FATURALARI KARŞILAŞTIRDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım 2025'te bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde su ve elektrik faturalarını karşılaştırmıştı. Bayraktar, "Önümde 2 tane büyükşehir belediyesinin su faturaları var; bir tanesi Ankara, bir tanesi İstanbul ve aynı abonenin elektrik faturası da var. Dolayısıyla, aynı kişinin tüketim alışkanlığı aynı, evi aynı büyüklükte. İşte eylülekim faturaları... Elektrik faturası 765 lira iken su faturası Ankara'da 1.045 lira. 535 lira su faturası gelen vatandaşın elektrik faturası 290 lira. İstanbul'da su faturası 646 lira, elektrik faturası sadece 370 lira. Son iki yılda Ankara'da suya gelen zam yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350 ama daha kötüsünü söyleyeyim size: Su yok. Belediyelerin suyu getirmek için kullandığı elektriğe bahane bulundu ya. Ne kadar artmış biliyor musunuz? Son iki yılda sadece yüzde 43" diye konuştu.