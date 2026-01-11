  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü
Giriş Tarihi:

Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

Seçim öncesi "suyu ucuzlatma" sözü veren CHP'li büyükşehir belediyeleri, vatandaşı Türkiye'nin en pahalı suyuna mahkum etti. Ankara'da suyun metreküpü 156 TL'ye ulaşarak doğalgazı 14’e, elektriği ise 60’a katladı. Son iki yılda yapılan fahiş zamlar sonrası su faturaları, devlet destekli elektrik ve doğalgaz faturalarını geride bıraktı.

1
#1
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

Küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı bahanelerinin arkasına sığınan muhalefet belediyelerinin, yıllardır ihmal ettiği altyapı yatırımlarının faturası vatandaşa kesildi. "Suyu Allah’ın nimeti olarak görüyoruz, bedava vereceğiz" diyerek göreve gelen yönetimler, 2026 yılına girerken su fiyatlarını enerji fiyatlarının dahi üzerine taşıdı. Ankara'da metreküp fiyatı 156 TL ile rekor kırarken, İstanbul'da 52 TL’ye ulaşan rakamlar, devletin uyguladığı desteklemelerle metreküpü 11 TL olan doğalgazı ve birim fiyatı 2.6 TL olan elektriği açık ara geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın TBMM’deki sunumuyla da tescillenen tabloda, aynı abonenin su faturası elektrik faturasını ikiye katlamış durumda.

#2
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

Muhalefet belediyelerinin küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı bahanesinin arkasına sığınarak yıllardır yapmadıkları su yatırımları vatandaşa pahalıya mal oldu. Bugün konutlarda tüketilen suyun metreküpü Ankara'da 156, İstanbul'da ise 52 TL'ye ulaşırken bu rakamlar enerji başta olmak üzere pek çok emtianın fiyatını da solladı.

#3
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

Küresel iklim değişikliğinin etkileri yıllardır hissedilirken buna karşı önlem almayıp sadece izleyen muhalefet belediyeleri bugün büyük kentlerde vatandaşın susuz kalmasına sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi "seçildiğimizde suyu bedava yapacağız" diyen belediyeler bugün vatandaşına Türkiye'nin en pahalı suyunu ulaştırır hale geldi. Türkiye'nin ithalat kalemlerinin başında gelen enerji fiyatlarını dahi sollayan su fiyatları, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi birçok kalemi geride bıraktı.

#4
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

FATURALARI KARŞILAŞTIRDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım 2025'te bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde su ve elektrik faturalarını karşılaştırmıştı. Bayraktar, "Önümde 2 tane büyükşehir belediyesinin su faturaları var; bir tanesi Ankara, bir tanesi İstanbul ve aynı abonenin elektrik faturası da var. Dolayısıyla, aynı kişinin tüketim alışkanlığı aynı, evi aynı büyüklükte. İşte eylülekim faturaları... Elektrik faturası 765 lira iken su faturası Ankara'da 1.045 lira. 535 lira su faturası gelen vatandaşın elektrik faturası 290 lira. İstanbul'da su faturası 646 lira, elektrik faturası sadece 370 lira. Son iki yılda Ankara'da suya gelen zam yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350 ama daha kötüsünü söyleyeyim size: Su yok. Belediyelerin suyu getirmek için kullandığı elektriğe bahane bulundu ya. Ne kadar artmış biliyor musunuz? Son iki yılda sadece yüzde 43" diye konuştu.

#5
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

6 YILDA 16 KEZ ZAM İstanbul'da 2019 yılında suyun metreküp fiyatı 4 TL iken, geçen 6 yılda suya 16 kez zam yapıldı ve bugün metreküpü 52 TL'ye ulaştı. Zam oranı ise böylece yüzde 1.200'lere ulaştı. İstanbul'da "Suyu ucuzlatacağız, bedava yapacağız" vaatleriyle belediyeyi kazanan CHP, Ankara'dan sonra İstanbul halkını Türkiye'nin en pahalı suyuna mahkum etti. 2019 yerel seçimleri öncesinde "Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın döneminde su fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Göreve geldiğinde metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, 156.19 TL'ye kadar çıktı. Yapılan toplam zam oranı yüzde 3024'e ulaştı. Su faturaları, birçok hanede elektrik faturalarını geride bıraktı.

#6
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

İZMİR'DE 6 YILDA YÜZDE 600 ZAM İzmir'de ise son 6 yılda su fiyatı yüzde 800 zamlandı. Konutlarda en düşük kademede suyun metreküpü 32.32 TL olarak uygulanırken, küçük çaptaki işyerlerinde ise bu fiyatın iki katı olarak uygulanıyor.

#7
Foto - Zam üstüne zam! Fiyatlar enerjiyi bile solladı: CHP’nin beceriksizliği vatandaşın belini büktü

İÇME SUYU PAZARI 81 MİLYARA ULAŞTI "Siyaset üstü bir mesele" olarak ele alınması gereken su, fiyatıyla pek çok ürünü geride bırakarak değerli bir emtia olduğunu kanıtladı. Tüm vatandaşların tasarruf çağrılarına özen göstermesi gereken bir dönemden geçilirken Türkiye'de içme suyu sektöründeki fiyatlamalarda rekora koştu. 2025 yılında ambalajlı içme suyu pazarı hacmi yaklaşık 12.6 milyar litreye ulaştı. Bu hacmin 5 milyar litresi damacana su, 7.6 milyar litresi ise pet şişeden oluştu. Ambalajlı içme suyu sektöründeki toplam ciro 81 milyar TL'ye ulaştı. 19 litrelik damacana suyun satış fiyatı İstanbul'da 200 TL'ye ulaşırken, diğer pek çok ilde ise fiyatlar 140 TL ile 200 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Yorumlar

Dckkflu

Tayyip başa gelince hepsini düzeltecek inşallah.
