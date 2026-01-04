  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
5
Yeniakit Publisher
Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Denis Zakaria için nabız yokladı. Ancak karşı taraftan yüksek bir bonservis beklentisi geldi.

#1
Foto - Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...

Beşiktaş, ön libero adayları içinde bulunan Denis Zakaria için Monaco'yla temasa geçti. Ligue 1 temsilcisi, 20 milyon euro bonservis talep etti. Bu rakam, Monaco'nun 2023 yazında Juventus'a ödediği parayla aynı... Yani Zakaria'da zarar etmek istemiyorlar...

#2
Foto - Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...

29 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon sakatlıklar ve cezalar sebebiyle fazla oynayamadı. Ligue 1'de sadece 7 maça çıkabildi. Sahada 527 dakika kalırken 1 asist üretti. Henüz gol sevinci yaşayamadı.

#3
Foto - Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...

Beşiktaş Yönetimi, 29 yaşındaki futbolcu için kesinlikle 20 milyon euro ödemek istemiyor.

#4
Foto - Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...

Eğer Monaco indirimi kabul ederse pazarlıklar ilerleyecek. Aksi halde bu dosya tamamen kapatılacak. Siyah-Beyazlılar bu durumda listedeki alternatiflere yönelecek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu
Gündem

Özal’ı öldürttü, Türkeş’i zehirletti, Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehit etti. Erdoğan kıl payı kurtuldu

“Latif Erdoğan’ın kaleme aldığı bu sarsıcı yazı, FETÖ’nün yıllar boyunca din kisvesi altında ördüğü sahte maneviyat perdesini, Mesihlik heze..
Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar
Siyaset

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

"Bize ne Suriye'den" diyen CHP ile seçim ittifakı yapan Saadet Partisi, bu kez Suriye topraklarından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı old..
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle b..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23