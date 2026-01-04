Zakaria konusunda Kartal'a şok yanıt: Biraz tuzlu oldu bu ama...
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Denis Zakaria için nabız yokladı. Ancak karşı taraftan yüksek bir bonservis beklentisi geldi.
Yaşanan depremler tartışmaya yol açtı: Naci Görür, bölgede büyük deprem beklenmiyor dedi... İlgili kritik açıklama
Zemheri soğukları bölgeyi vurdu! Eksi 28 dereceyi gördüler: Araçlar çalışmadı, sürücüler yolda kaldı
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Denis Zakaria için nabız yokladı. Ancak karşı taraftan yüksek bir bonservis beklentisi geldi.
Beşiktaş, ön libero adayları içinde bulunan Denis Zakaria için Monaco'yla temasa geçti. Ligue 1 temsilcisi, 20 milyon euro bonservis talep etti. Bu rakam, Monaco'nun 2023 yazında Juventus'a ödediği parayla aynı... Yani Zakaria'da zarar etmek istemiyorlar...
29 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon sakatlıklar ve cezalar sebebiyle fazla oynayamadı. Ligue 1'de sadece 7 maça çıkabildi. Sahada 527 dakika kalırken 1 asist üretti. Henüz gol sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş Yönetimi, 29 yaşındaki futbolcu için kesinlikle 20 milyon euro ödemek istemiyor.
Eğer Monaco indirimi kabul ederse pazarlıklar ilerleyecek. Aksi halde bu dosya tamamen kapatılacak. Siyah-Beyazlılar bu durumda listedeki alternatiflere yönelecek...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23