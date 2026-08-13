Zaferin 955. yıl dönümü öncesi program paylaşıldı! Milli birliğin tohumu Malazgirt’te atıldı

Ahlat ve Malazgirt'le hem bir coğrafi farkındalığın hem de zamansal farkındalığın desteklenmesini hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte Anadolu'dayız. Anadolu, dünyaya böyle bağımsız bir gözle baktığımız zaman dünyanın merkezi diyebileceğimiz noktada bir yer ama tarihiyle beraber ele alacak olduğumuz zaman 1000 yıllık bir varoluşumuz var milletçe Anadolu'da. Burada bir kardeşlik kültürü oluşturarak var olmayı başarmışız. Bir birlik duygusu ve ruhuyla burada var olmuşuz. Bunları anlamak durumundayız. Zamanın şu andaki dönüm noktası olaraksa bu kadar dünyanın çalkantılı zamanında 1000 yılın önemli bir dönemini yaşıyor olabiliriz. Çünkü yarın bir dünya savaşı daha patlak vermiş olsa hiçbirimiz hayret edecek durumda değiliz. O kadar çok krizi, o kadar çok savaşı, o kadar soykırımı aynı anda yaşıyoruz.