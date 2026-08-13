Zaferin 955. yıl dönümü öncesi program paylaşıldı! Milli birliğin tohumu Malazgirt’te atıldı
Tokat'ta Cumhurbaşkanlığı himayesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Türkiye'de bir terörsüz süreçle ilgili Meclis'te hiç olmayan bir teveccühle yine milletin birliğine bir adım atılmış oluyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepsinin tohumlarının Ahlat'ta, Malazgirt'te atıldığını görüyoruz" dedi.