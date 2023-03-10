Z kuşağı bunları bilmez! Koalisyonların bedelini gençler canıyla ödedi

Millet İttifakı'nın günlerce süren adaylık krizi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle son buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi akıllara 1990'lı yıllar geldi. 6'lı Masa denilen bir koalisyon projesi, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren 1961- 2002 arasında yıkılan 20 koalisyon hükümetini hatırlattı. Ancak bu kez 6'lı koalisyon 3 Mart'ta daha kurulmadan yıkıldı. Ardından 72 saat süren kirli pazarlık süreci yaşandı. Türkiye'nin gözleri önünde cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları, bakanlıklar, miletvekilliği pazarlıklara malzeme edildi. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı. Millet, istikrarsızlığın bedelini canıyla ve malıyla ödedi. Altılı Masa'nın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'yi kaos dolu günler bekliyor. 1 cumhurbaşkanı, 7 cumhurbaşkanı yardımcısı, 6+1 farklı partiden kurulmuş olan bir bakanlar kurulu ile Türkiye'yi yönetmek mümkün mü? Yakın tarihimizde bunun çok acı tecrübeleri var. Şimdi hafızamızı tazeleyelim. Parlamenter sistemin kaçınılmaz bir sonucu olan koalisyonların Türkiye'de yarattığı istikrarsızlık ve kaosu hatırlayalım.Türkiye yaklaşık bir yıldır 6'lı Masa'nın koalisyon hayalini konuşuyor. Bu hayal, Meral Akşener'in 3 Mart'ta yarattığı kriz ile kısa sürede bir kâbusa dönüştü. Yaşadığımız bu siyasi kaos bize Türkiye'de kurulan 20 koalisyon hükümetinin ülkemizde yarattığı tahribatı hatırlattı.