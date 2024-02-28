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Spor
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Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

2024-02-28 14:43:58
Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda son zamanlarda sergilediği performansla birçok dev kulübün gözdesi haline gelen Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bir transfer haberi geldi. Avrupa devinden genç yıldız için ilk hamle gelirken, flaş Galatasaray detayı de ortaya çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar...

#1
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Siyah beyazlılarda son zamanlarda sergilediği performansla birçok dev kulübün gözdesi haline gelen Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bir transfer haberi geldi.

#2
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Avrupa devinden genç yıldız için ilk hamle gelirken, flaş Galatasaray detayı de ortaya çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar...

#3
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında 28 Şubat Çarşamba günü sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta maç hazırlıkları tamamlandı.

#4
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istiyor.

#5
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Beşiktaş'ta hem Ziraat Türkiye Kupası maçı hemde diğer yandan Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için hazırlıklar sürerken, son zamanların formda yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

#6
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

İstanbulspor mücadelesindeki muhteşem oyununu harika bir golle süsleyen ve ligdeki gol sayısını da 9'a çıkaran Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

#7
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki yıldız için en somut girişim ise Premier Lig ekibi Arsenal'den geldi.

#8
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre topçuların, 3 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisine Semih'i izlemek için gözlemci göndereceğini duyurdu.

#9
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Haberin içeriğinde ise şu ifadelere yer verildi: "Arsenal gelecek sezon için forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Kılıçsoy, aralık ayında sahneye çıktıktan sonra Premier Lig ekibinin dikkatini çekti.

#10
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

18 yaşındaki Kılıçsoy, bu sezon çıktığı 14 maçta 9 gol atarak Süper Lig'de gelecek vadeden bir hücum gücü haline geldi. Arsenal, onu yakından takip etmek için gözlemci gönderecek. Kulüp onu elinde tutmakta zorlanabilir."

#11
Foto - Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Semih Kılıçsoy'a bir gol atması için 101 dakika oynaması yetiyor. 18 yaşındaki santrfor Süper Lig'deki gol sayısını dokuza yükseltti.

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