Yüzleri güldürmeyecek haber geldi! İngilizler yine düğmeye bastı! Dengeleri değiştirecek hamle geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çıkışa geçen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda son zamanlarda sergilediği performansla birçok dev kulübün gözdesi haline gelen Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bir transfer haberi geldi. Avrupa devinden genç yıldız için ilk hamle gelirken, flaş Galatasaray detayı de ortaya çıktı. İşte o takım ve tüm detaylar...