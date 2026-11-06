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"Yok artık" dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan "pavyon" ifşası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Yok artık” dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan “pavyon” ifşası

Ankara Ulus'ta pavyonların bulunduğu bölgede mevzuata aykırı yapıların yıkılmasına yönelik başlatılan çalışmalar siyasi bir polemiğe ve espriye sahne oldu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP'li ve yeni Yeni Partili olduğunu belirttiği bir kişinin kendisine gönderdiği "Hiç acımanız yok, bizim delegeler kurultay için Ankara'ya gelince nereye gidecek?" şeklindeki mesajı kamuoyuyla paylaştı. Tarihi dokuyu korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bu esprili mesaj sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Foto - "Yok artık" dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan "pavyon" ifşası

Ankara Ulus’ta pavyonların bulunduğu bölgede başlayan yıkım çalışmaları, siyasi göndermelere de konu oldu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP’li olduğunu ve şimdi Yeni Parti’de bulunduğunu belirttiği bir kişinin kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesajdaki, “Delegeler kurultay için Ankara’ya gelince nereye gidecek?” sözleri dikkat çekti. Ankara Ulus’ta pavyonların bulunduğu bölgede başlayan yıkım çalışmaları gündemdeki yerini korurken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

#2
Foto - "Yok artık" dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan "pavyon" ifşası

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulus’taki pavyonların yıkıldığını hatırlatmasının ardından eski CHP’li, yeni Yeni Partili olduğunu belirttiği bir kişinin kendisine mesaj gönderdiğini anlattı.

#3
Foto - "Yok artık" dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan "pavyon" ifşası

Tayyar, mesajda, “Hiç acımanız yok, bizim delegeler kurultay için Ankara’ya gelince nereye gidecek?” ifadelerinin kullanıldığını aktardı. Mesajı esprili bulduğunu belirten Tayyar, paylaşımına gülümseme emojileri de ekledi.

#4
Foto - "Yok artık" dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan "pavyon" ifşası

Tayyar’ın paylaşımında sözünü ettiği eski CHP’li, yeni Yeni Partili kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Ancak eski milletvekili, kendisine mesaj gönderen kişinin ismini açıklamadı.

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Yorumlar

Ziyaretçi

Yanlış anlaşılıyor öyle bir başlık atmışsınız ki sanki Şamil bey bu sözleri sarf etmiş gibi anlaşılıyor...
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