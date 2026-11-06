“Yok artık” dedirten mesajı ortaya çıktı! AK Partili Şamil Tayyar’dan “pavyon” ifşası

Ankara Ulus'ta pavyonların bulunduğu bölgede mevzuata aykırı yapıların yıkılmasına yönelik başlatılan çalışmalar siyasi bir polemiğe ve espriye sahne oldu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP'li ve yeni Yeni Partili olduğunu belirttiği bir kişinin kendisine gönderdiği "Hiç acımanız yok, bizim delegeler kurultay için Ankara'ya gelince nereye gidecek?" şeklindeki mesajı kamuoyuyla paylaştı. Tarihi dokuyu korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bu esprili mesaj sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.