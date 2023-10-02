Yüzlerce yıllık o çeşmenin kayıp kitabesi bulundu

2021 yılında Artvin’de Müze Müdürlüğü açılınca kentte yaşayan Nazım (90) ve Nilgün Özdemir (67) çifti, yıllardır evlerinin başköşesinde muhafaza ettikleri ve nereden geldiğini bilmedikleri üzerinde eski Türkçeyle yazılı olan mermer taşını Müze Müdürlüğüne bağışlama kararı aldı. Müze Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları inceleme sonucu mermer taşın Çelebi Efendi Çeşmesine ait olduğunu belirlendi. Konuya ilişkin Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, kitabenin 80’li yılların başına kadar çeşmenin üzerinde olduğunu yaklaşık 35-40 yıldır kitabenin bir şekilde araştırmacılar tarafından arandığını hatırlatarak son yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Aytekin "Artvin’den bir ailemiz Müze Müdürlüğünün kurulduğunu duyunca yıllardır çok sağlam şekilde muhafaza ettikleri bu kitabeyi müdürlüğümüze teslim ettiler. Uzmanlarımızın yapmış olduğu araştırma neticesinde de kitabenin gerçekten literatürde ki karşılaştırması yapılarak Çelebi Efendi Çeşmesine ait olduğunu gördük. Bunlar bizim için önemli eserler tarihimize ışık tutan eserler. Ailemize bugüne kadar çok ciddi şekilde muhafaza ettikleri için ve sonrasında da bize teslim ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.