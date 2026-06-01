Ankara kulislerinden sızdı! İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Maaş zammının netleşmesi için geriye son 2 enflasyon verisi kaldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, son durumu ve kulis bilgilerini aktardı.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammına kilitlendi. Milyonlarca Temmuz maaş zammı için hesaplamaları yakından takip ederken kulislerle konuşulanlar ve beklentiler de merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan emekli, memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zamma dair değerlendirmeler geldi.

Maaş zammının netleşmesi için geriye son iki aylık enflasyon verisi kaldı. Bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisiyle beraber, maaş zammı hesaplamaları belirginleşecek. Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle ise tablo netlik kazanacak.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK tarafından ilan edilen resmî veriler, Nisan 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kümülatif artış rotasını kesin olarak çizmiştir. (...) Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 10,04’lük artışa, Nisan ayının yüzde 4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam yüzde 14,64 seviyesine ulaşmıştır. Binaenaleyh, bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Ne var ki, memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam maalesef söz konusu değildir."

Devamında Karakaş "Yürürlükteki mevcut toplu sözleşme hükümleri nedeniyle hem çalışan memurlar hem de memur emeklileri için 4 aylık güncelleme rakamı şimdilik sadece yüzde 10,51 olarak kesinleşmiştir. Başka bir ifade ile memur ve emeklisi yüzde 4,13 oranında TÜİK enflasyonunun bile altında kalan bir güncelleme ile karşı karşıyadır. Bu durum, özellikle memur emeklileri için son derece can yakıcı ve kabul edilemez bir boyuttadır" dedi.

Memur emeklilerinin seyyanen zam mağduriyetine işaret eden Karakaş, "Bununla birlikte, geçen toplu sözleşme döneminde tam üç kez üst üste resmî enflasyonun altında ezilmişlerdir. Şimdi de bu temmuz ayından itibaren yine TÜİK enflasyonunun bile altında kalacak yeni bir güncelleme serisi somut olarak görünmeye başlamıştır. Rakamlar ortada, matematik yalan söylemez. İstatistiklere bakıldığında, son 23 yılda memur emeklisinin maaşlarındaki iyileşmenin, diğer bütün emekli gruplarının gerisinde kaldığı net olarak müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatan Karakaş, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de işaret ederek "Önümüzdeki iki ayın enflasyon beklentisi; Mayıs ayında yüzde 1,89, Haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edilmektedir. Bu veriler ışığında kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin maaşında temmuz ayında yüzde 18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğmaktadır" dedi.

Ankara kulislerindeki son duruma da değinen Karakaş, "Ankara kulislerinden esen rüzgârlar maalesef oldukça soğuktur. 2023 yılının Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca söz verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi yönetiminin katı fren tedbirleriyle bir kez daha suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. O dönemde 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış bulunmaktadır. Şayet bu seyyanen zam vaadi zamanında ifa edilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emeklisinin maaşı, temmuz zammı henüz eklenmeden bile 50 bin TL seviyesine yaklaşacaktı. Temmuz güncellemesiyle birlikte ise bu tutar rahatlıkla 57 bin TL’yi aşacaktı" dedi.

