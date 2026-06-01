Ankara kulislerinden sızdı! İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

"TÜİK tarafından ilan edilen resmî veriler, Nisan 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kümülatif artış rotasını kesin olarak çizmiştir. (...) Ocak, Şubat ve Mart aylarının kümülatif toplamı olan yüzde 10,04’lük artışa, Nisan ayının yüzde 4,18’lik verisi eklendiğinde kümülatif enflasyon tam yüzde 14,64 seviyesine ulaşmıştır. Binaenaleyh, bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14,64 olarak kesinleşmiştir. Bu oran, her SSK ve Bağ-Kur emeklisinin doğrudan cebine koyacağı net maaş güncellemesidir. Ne var ki, memurlar ve memur emeklileri için aynı adil rakam maalesef söz konusu değildir."