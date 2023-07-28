2023-07-28 15:01:59 Yüzlerce kişinin parası uçtu! Kiralık evde bu tuzağa dikkat
İnternet üzerinden kiralık ev ilanı veren dolandırıcılar, vatandaşlardan kaparo aldıktan sonra kayıplara karışıyor. Ucuz ev vaadi yöntemiyle birçok kişi dolandırılıyor. Sahte ev fotoğraflarının internet sitelerine yüklenilmesinin ardından kiralık evler gerçek bedelinin yarısına ilana koyuluyor. Dolandırıcıların foyasını ortaya çıkaran İHA muhabiri de yarı fiyatına kiralık ev ilanı veren kişi ile telefonda görüştü. İlanı veren şahıs, "Depozitoyu gönderin, eve çok talip var. Ben şehir dışındayım, gelince evi gösteririm" diyerek kaparo istedi.