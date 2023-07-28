Yüzlerce kişinin parası uçtu! Kiralık evde bu tuzağa dikkat

Kaparo dolandırıcılığının yalnızca ev ilanlarında değil iş yeri ilanlarında, dükkan, ofis, araç kiralama, araç satın alma gibi durumlarda da gerçekleştiğini söyleyen Çeker, “Fiziksel olarak görmeden, canlı olarak görmeden bu işlere girişmek tavsiye edilir nitelikte şeyler değil. Artan kiraların olduğu dönemde haklı olarak uyguna kiralamak isteyenler bu tip ilanlara yönelebilir. Daha sonrasında uyguna getirmek isterken kendilerini bir anda dolandırılmış olarak bulabilirler” dedi.