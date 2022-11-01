2022-11-01 12:35:16 Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Danışma Meclisi'nin ardından, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ışığı İzmit’te yandı. Muhteşem coşkumuza, rozetlerini taktığımız 350 yeni üyemiz de dahil oldu" dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın ekim ayında başlayan danışma meclislerinde sona gelindi. Kartepe ile 4 Ekim’de başlayan maraton, yarın Gölcük İlçe Danışma Meclisi ile sona erecek. Son danışma meclisi partililer, dün akşam İzmit İlçe Başkanlığı 67. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde bir araya geldi.