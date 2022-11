Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu

"20 yılda girdikleri her seçimde kaybettiler" Mehmet Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ilk değildi. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar her seçim döneminde ülkemizin önüne 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık vizyonlar koyuyor. TOGG, devasa şehir hastaneleri, uzakları yakın eden otoyollar, köprüler, tüneller, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan enerji santralleri, savunma sanayiindeki atılımlar, yeni fabrikalar, kişi hak ve özgürlükleri. Bütün bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Bir plan ve vizyonla gerçekleşiyor. Bu ülkenin sevincine ortak olmayan muhalefetin böyle bir hazırlığı, hayali var mı? 20 yılda girdikleri her seçimde kaybettiler ama milletimizin verdiği mesajı hala almıyor, milletin mesajını dinlemiyorlar. Hiçbir zaman hazırlıkları olmadı. Milletimizin önüne bir umut koyamadılar. Bugün de aynılar. Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için vizyonunu ortaya koyarken, muhalefetin daha kendi içinde bir karar verip aday bile belirleyemediğine şahit oluyoruz. Diğer taraftan en güçlü aday adayları Kemal Bey’in vizyonu ne diye baktığımızda, Urfa’yı fındık başkenti yapmak kadar dar ve gerçekle bağdaşmayan bir vizyona sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlayışa milletimiz ülkeyi teslim etmeyeceğini 2023’te bir kez daha göreceğiz"