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Siyaset
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Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu

2022-11-01 12:35:16
Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Danışma Meclisi'nin ardından, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk ışığı İzmit’te yandı. Muhteşem coşkumuza, rozetlerini taktığımız 350 yeni üyemiz de dahil oldu" dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın ekim ayında başlayan danışma meclislerinde sona gelindi. Kartepe ile 4 Ekim’de başlayan maraton, yarın Gölcük İlçe Danışma Meclisi ile sona erecek. Son danışma meclisi partililer, dün akşam İzmit İlçe Başkanlığı 67. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'nde bir araya geldi.

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Foto - Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu

"İzmit ışıl ışıl parladı" AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'i kusursuz geçen danışma meclisi sonrası tebrik eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye Yüzyılı'nın ilk ışığının İzmit’te yandığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı şarkısıyla Ankara Arena’da sahneye çıkışıyla başlayan danışma meclisimiz baştan sona büyük coşkuyla geçti. İzmit İlçe Başkanımız başta olmak üzere bu güzel tabloyu oluşturan tüm teşkilat mensuplarımızı kutluyorum. İzmit ışıl ışıl parladı. Türkiye Yüzyılı’na olan inancın, azmin, kararlılığın ışığıydı bu. Mevlana Kültür Merkezi’nde bu yıl 3’üncü kez yaptığımız danışma meclisinde coşku bırakın azalmayı, daha da artmıştı. Liderine ve davasına inanmış Ak

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Foto - Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu

Ak kadrolara selam olsun" dedi. "Hep birlikte tarihe tanıklık ettik" Ellibeş, 28 Ekim’de Ankara Arena’da katıldıkları Türkiye Yüzyılı vizyonu tanıtım programına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonun tanıtım programı ve bir gün sonra Cumhuriyetimizin 99. yılında ilk yerli ve milli elektrikli otomobilimizin seri üretim bandından indirilme töreni muhteşemdi. Hep birlikte tarihe tanıklık ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılına bir kala Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları, geleceğe yönelik hazırlıklarını, ülkemizi ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıma arzusunu bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

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Foto - Yüzlerce katılım! CHP’nin Kalesinde Ak Parti Şovu

"20 yılda girdikleri her seçimde kaybettiler" Mehmet Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ilk değildi. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar her seçim döneminde ülkemizin önüne 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık vizyonlar koyuyor. TOGG, devasa şehir hastaneleri, uzakları yakın eden otoyollar, köprüler, tüneller, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan enerji santralleri, savunma sanayiindeki atılımlar, yeni fabrikalar, kişi hak ve özgürlükleri. Bütün bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Bir plan ve vizyonla gerçekleşiyor. Bu ülkenin sevincine ortak olmayan muhalefetin böyle bir hazırlığı, hayali var mı? 20 yılda girdikleri her seçimde kaybettiler ama milletimizin verdiği mesajı hala almıyor, milletin mesajını dinlemiyorlar. Hiçbir zaman hazırlıkları olmadı. Milletimizin önüne bir umut koyamadılar. Bugün de aynılar. Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için vizyonunu ortaya koyarken, muhalefetin daha kendi içinde bir karar verip aday bile belirleyemediğine şahit oluyoruz. Diğer taraftan en güçlü aday adayları Kemal Bey’in vizyonu ne diye baktığımızda, Urfa’yı fındık başkenti yapmak kadar dar ve gerçekle bağdaşmayan bir vizyona sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlayışa milletimiz ülkeyi teslim etmeyeceğini 2023’te bir kez daha göreceğiz"

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