Selma Savcı yazdı: Rize'de müthiş lezzetler...

Tabii ki bu aşamada Rize denince akla dünya markamız olan ve ülkemizin en değerli markalarından olan Çaykur'u atlamak mümkün değildi. Burada da Genel Müdürümüz Yusuf Ziya Alim'in çaykopit projesi bir hayli dikkat çekiciydi. Çay işleme sürecinde ortaya çıkan liflerden geliştirilen yerli çaykopit, topraksız tarımda kullanılan ve büyük ölçüde ithal edilen hindistan cevizi kabuğu bazlı kokopite alternatif olarak geliştirildi. ÇAYKUR Çay Araştırma Enstitüsü ile üniversitelerin akademisyenlerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda çaykopit; kabak, fasulye ve domates gibi ürünlerde denendi ve serada ilk ürünler alınmaya başlandı.