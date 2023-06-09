2023-06-09 15:12:38 Yüzde 20’lik artış! Bilim adamlarından tarımda müthiş formül
Bilim adamlarının çalışması tahıl ürünlerinde yüzde 20 verim artışı sağlayacak.
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Bilim adamlarının çalışması tahıl ürünlerinde yüzde 20 verim artışı sağlayacak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde son aşamaya ulaşan tahıl ıslah çalışmaları, ürünlerde yüzde 20 verim artışı sağlayacak.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen tahıl ıslah çalışmaları hasadın ardından tescil alacak. Tescil sonucunda üretici ile buluşacak olan çalışmaların üretimde verimi artırması hedefleniyor. Kuraklık ve tahılların yan yatması ile yaşanan verim kaybının önüne tahıl boylarını kısaltarak geçen bilim adamları, üretimde yüzde 20 oranında verimi artırmayı başardı. Hasadın ardından tescil işlemine gidecek olan çalışmaların üreticiler ile buluşması hedefleniyor.
Çalışmaları yürüten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Saygılı, "Tahıllarda yaygın olarak yana yatma gibi bir problem var. Ektiğiniz ürün verimliyse o üründe yatma dediğimiz olay gözüküyor. Bunların boyunu kısaltarak, sağlamlığını artırarak ürünün verimini kaybetmemiş oluyoruz. Üreticilerde bu sayede yüzde 20 verim artışı sağlanmış olacak. Diğer taraftan kuraklığa dayanıklılık var" dedi.
Tescil aşamasından sonra ürünlerin üreticilerin kullanımına hazır olacağını belirten Dr. Saygılı, "Tahıllarda yatmaya dayanıklılık, kuraklığa tolerans, çinko eksikliğine dair alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bugünlerde kısa boylu, yüksek verimli arpa hatları geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Araştırmalarımızın büyük bir bölümünde farklı hatlar var.
Bu hatlar içerisinde yeni belirlediğimiz genler var. Bu genlerin kromozom bölgelerini bulmaya çalışıyoruz. Tescil alacak yeni çeşitlerimiz var. Tahıllarda yaygın olarak yana yatma gibi bir problem var.
Ektiğiniz ürün verimliyse o üründe yatma dediğimiz olay gözüküyor. Bunların boyunu kısaltarak, sağlamlığını artırarak ürünün verimini kaybetmemiş oluyoruz. Üreticilerde bu sayede yüzde 20 verim artışı sağlanmış olacak. Diğer taraftan kuraklığa dayanıklılık var.
Bunlar kısa boylu ve metrekarede daha fazla başak içeren verimli hatlarımızdır. Bunlarda ise kurak şartlarda yüzde 15 ile 20 arasında daha fazla verim elde edebiliyoruz. Bu yıl tescil planımız var, projemizi hazırladık. Son deneme yılımız tescil aşamasından sonra çiftçimize bu ürünler ulaşacak" dedi.
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