Yüzde 20’lik artış! Bilim adamlarından tarımda müthiş formül

Çalışmaları yürüten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Saygılı, "Tahıllarda yaygın olarak yana yatma gibi bir problem var. Ektiğiniz ürün verimliyse o üründe yatma dediğimiz olay gözüküyor. Bunların boyunu kısaltarak, sağlamlığını artırarak ürünün verimini kaybetmemiş oluyoruz. Üreticilerde bu sayede yüzde 20 verim artışı sağlanmış olacak. Diğer taraftan kuraklığa dayanıklılık var" dedi.