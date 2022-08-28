2022-08-28 23:51:25 Yüz yüze 100 gün programları dolu dizgin sürüyor
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün” programları dolu dizgin devam ediyor. Bakanların adeta İstanbul’a çıkarma yaptığı programlar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri, Ümraniye ve Şile’de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ümraniye’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Arnavutköy’de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu. Ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekilleri Kadıköy ve Beyoğlu’nda, Belediye Başkanları da Esenyurt’ta ziyaretlerde bulundu.