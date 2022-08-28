Yüz yüze 100 gün programları dolu dizgin sürüyor

KABAKTEPE: “HER DAİM MİLLETİYLE YÜRÜYEN BİR LİDERİMİZ VAR” - Bakanlardan milletvekillerine, MKYK üyelerinden belediye başkanlarına kadar her programa sahada eşlik eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi güçlü liderlikle, güvenle ve istikrarla olur. AK Parti'nin alametifarikası, milletinin beklentilerini dikkate alarak yol yürümek ve buna göre siyasi çizgi belirlemektir. Lider; milletinin özü ve özeti iken, millet; liderinin gücü ve hareket noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiği günden beri milleti ile birlikte yol yürümenin hayati önemini kavramış ve sadece milleti ile yan yana yürümüştür.” dedi.