Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Artan masraflar ve yakıt giderleri tüketicileri en uzun ömürlü araçlara yöneltirken, iSeeCars'ın 395 milyondan fazla aracı analiz ederek hazırladığı kapsamlı araştırma sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan devasa inceleme sonucunda Japon üreticilerin sektördeki mutlak üstünlüğü bir kez daha tescillenirken, listenin zirvesinde yer alan markalar dikkat çekti. Araştırma, uzun yıllar sorunsuz ve ekonomik sürüş deneyimi arayan sürücüler için rehber niteliğinde veriler sundu.