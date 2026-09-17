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Otomotiv
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Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

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Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Artan masraflar ve yakıt giderleri tüketicileri en uzun ömürlü araçlara yöneltirken, iSeeCars'ın 395 milyondan fazla aracı analiz ederek hazırladığı kapsamlı araştırma sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan devasa inceleme sonucunda Japon üreticilerin sektördeki mutlak üstünlüğü bir kez daha tescillenirken, listenin zirvesinde yer alan markalar dikkat çekti. Araştırma, uzun yıllar sorunsuz ve ekonomik sürüş deneyimi arayan sürücüler için rehber niteliğinde veriler sundu.

#1
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

iSeeCars'ın 395 milyondan fazla araçla gerçekleştirdiği araştırmayla dünyanın en uzun ömürlü otomobil modelleri belli oldu. Zirvede, Japonların üstünlüğü ise dikkat çekti. İşte dünyanın en uzun ömürlü modelleri...

#2
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Buick: Yüzde 0,4 Porsche: Yüzde 0,3 FIAT: Yüzde 0,2 Jaguar: Yüzde 0,0 MINI: Yüzde 0,0

#3
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Maserati: Yüzde 0,0 Chrysler: Yüzde 0,7 BMW: Yüzde 0,5 Audi: Yüzde 0,5 Land Rover: Yüzde 0,4

#4
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Mitsubishi: Yüzde 0,8 Hyundai: Yüzde 0,8

#5
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Jeep: Yüzde 1,2 Kia: Yüzde 0,8

#6
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

INFINITI: Yüzde 2,5 Dodge: Yüzde 1,7 Volkswagen: Yüzde 1,5

#7
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Subaru: Yüzde 2,8 Mercedes-Benz: Yüzde 2,6 Volvo: Yüzde 2,6

#8
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Chevrolet: Yüzde 3,6 Nissan: Yüzde 3,4 Tesla: Yüzde 3,3

#9
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

GMC: Yüzde 5,8 Mazda: Yüzde 5,3 Lincoln: Yüzde 4,7 Ram: Yüzde 4,2 Ford: Yüzde 4,1 Cadillac: Yüzde 3,9

#10
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Honda: Yüzde 13,3 Acura: Yüzde 9,5

#11
Foto - Yüz milyonlarca araç tek tek incelendi! İşte dünyanın en uzun ömürlü arabaları

Toyota: Yüzde 19,7 Lexus: Yüzde 14,4

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