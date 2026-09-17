Türkiye'ye vermedikleri son gelişmiş uçakları düşmanımıza verdiler: Sayı 60'ı buldu
Türkiye'ye ısrarla verilmeyen F-16 Viper savaş uçakları başka ülkelere güle oynaya teslim ediliyor. Son olarak komşu 60'ıncı F-16 Viper savaş uçağını teslim aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye ısrarla verilmeyen F-16 Viper savaş uçakları başka ülkelere güle oynaya teslim ediliyor. Son olarak komşu 60'ıncı F-16 Viper savaş uçağını teslim aldı.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Yunanistan, F-16 modernizasyon programı kapsamında 60'ıncı F-16 Viper savaş uçağını teslim aldı. Lockheed Martin ve Yunanistan Havacılık ve Uzay Sanayii (HAI) tarafından teslim edilen uçakla birlikte modernizasyon programında uygulama oranı üçte ikiyi aştı.
60'ıncı F-16 Viper'ın teslimatı, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin modernize edilmiş savaş uçağı filosunu genişletirken, program kapsamında kalan uçakların teslimatlarının da 2027'ye kadar sürdürülmesi planlanıyor.
F-16 Viper modernizasyonu kapsamında uçaklara APG-83 AESA radarı, gelişmiş görev bilgisayarı ve modern kokpit ekranları entegre ediliyor. APG-83 radarı, daha uzun mesafelerde hedeflerin tespit ve takibine imkân sağlarken, yeni görev bilgisayarı ve kokpit sistemleri pilotların operasyonel durumu daha kapsamlı şekilde değerlendirmesine yardımcı oluyor. Modernizasyonla birlikte uçakların müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğinin ve veri değerlendirme kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor.
HAI İcra Kurulu Başkanı Alexandros Diakopoulos, 60'ıncı uçağın teslimatıyla programın üçte ikisini geçtiğini belirtti: 60'ıncı F-16 Viper'ın teslimatıyla program artık uygulamanın üçte ikisini aşmış durumda. HAI, program takvimine ve gereksinimlerine sıkı şekilde bağlılığını sürdürüyor ve Yunanistan Hava Kuvvetleri için kritik öneme sahip bu projenin zamanında başarıyla tamamlanmasını hedefliyor.
Lockheed Martin Entegre Savaş Uçağı Grubu Başkan Yardımcısı Mike Shoemaker ise modernize edilen her F-16'nın Yunanistan'ın hava savunmasına katkı sağladığını belirtti: Her F-16V teslimatı Yunanistan'ın hava savunmasını güçlendiriyor ve müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artırıyor.
F-16 Viper modernizasyon çalışmaları HAI'nin Tanagra'daki tesislerinde devam ediyor. Lockheed Martin ise Yunanistan ve ABD'deki uzman ekipleriyle mühendislik, sistem entegrasyonu ve teknik destek sağlıyor. Diğer uçakların da modernizasyon sürecinin farklı aşamalarında bulunduğu belirtilirken, teslimatların 2027'ye kadar devam etmesi planlanıyor. Program tamamlandıkça Yunanistan Hava Kuvvetlerinin modernize edilmiş F-16 filosunun operasyonel hazırlık seviyesinin ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliğinin artırılması hedefleniyor.
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