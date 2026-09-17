Türkiye'ye vermedikleri son gelişmiş uçakları düşmanımıza verdiler: Sayı 60'ı buldu

F-16 Viper modernizasyon çalışmaları HAI'nin Tanagra'daki tesislerinde devam ediyor. Lockheed Martin ise Yunanistan ve ABD'deki uzman ekipleriyle mühendislik, sistem entegrasyonu ve teknik destek sağlıyor. Diğer uçakların da modernizasyon sürecinin farklı aşamalarında bulunduğu belirtilirken, teslimatların 2027'ye kadar devam etmesi planlanıyor. Program tamamlandıkça Yunanistan Hava Kuvvetlerinin modernize edilmiş F-16 filosunun operasyonel hazırlık seviyesinin ve NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliğinin artırılması hedefleniyor.