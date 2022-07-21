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Teknoloji-Bilişim
16
Yüz binlerce kullanıcı indirdi! Google Play’de yeni tehlike

2022-07-21 01:39:27
Yüz binlerce kullanıcı indirdi! Google Play’de yeni tehlike

Google Play Store'da yeni bir virüs tehdidi ortaya çıktı.

#1
Foto - Bilgisayar korsanları, Android kullanıcılarını hedef almaya devam ediyor.

Bilgisayar korsanları, Android kullanıcılarını hedef almaya devam ediyor.

#2
Foto - Güvenlik araştırmacıları tarafından yapılan son analize göre Joker, Facestealer ve Coper isimli virüsler Google Play Store’da tekrardan gün yüzüne çıktı. 300 binden fazla indirilen bu uygulamalar tehlike saçıyor.

Güvenlik araştırmacıları tarafından yapılan son analize göre Joker, Facestealer ve Coper isimli virüsler Google Play Store’da tekrardan gün yüzüne çıktı. 300 binden fazla indirilen bu uygulamalar tehlike saçıyor.

#3
Foto - Android’de Joker, Facestealer ve Coper tehdidi büyüyor Android’in resmi uygulama mağazası Play Protect ile korunuyor olsa da, bilgisayar korsanları taktiklerini geliştirmeye devam ediyor.

Android’de Joker, Facestealer ve Coper tehdidi büyüyor Android’in resmi uygulama mağazası Play Protect ile korunuyor olsa da, bilgisayar korsanları taktiklerini geliştirmeye devam ediyor.

#4
Foto - Zscaler ThreatLabz araştırmacıları tarafından hazırlanan son rapor; Joker, Facestealer ve Coper yazılım gruplarının olduğu bazı uygulamaları buldu.

Zscaler ThreatLabz araştırmacıları tarafından hazırlanan son rapor; Joker, Facestealer ve Coper yazılım gruplarının olduğu bazı uygulamaları buldu.

#5
Foto - Google Play Store’da 52 uygulamanın malware’li olduğu tespit edildi.

Google Play Store’da 52 uygulamanın malware’li olduğu tespit edildi.

#6
Foto - Bu uygulamaların fotoğraf düzenlemeden mesajlaşmaya kadar uzandığı belirtildi.

Bu uygulamaların fotoğraf düzenlemeden mesajlaşmaya kadar uzandığı belirtildi.

#7
Foto - Araştırmacılar ayrıca tehlikeli yazılımların 300 binden fazla kez indirildiğini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca tehlikeli yazılımların 300 binden fazla kez indirildiğini söyledi.

#8
Foto - Joker, Facestealer ve Coper içeren uygulamaların Play Store’dan kaldırıldığı belirtildi, ancak oldukça popüler olduklarını göz önünde bulundurarak, cihazınıza yüklediyseniz risk altında olabilirsiniz.

Joker, Facestealer ve Coper içeren uygulamaların Play Store’dan kaldırıldığı belirtildi, ancak oldukça popüler olduklarını göz önünde bulundurarak, cihazınıza yüklediyseniz risk altında olabilirsiniz.

#9
Foto - İşte tehlikeli uygulamalardan bazıları:

İşte tehlikeli uygulamalardan bazıları:

#10
Foto - Vanilla Snap Camera Simple Note Scanner

Vanilla Snap Camera Simple Note Scanner

#11
Foto - Premium SMS Universal PDF Scanner Blood Pressure Checker

Premium SMS Universal PDF Scanner Blood Pressure Checker

#12
Foto - Funny Keyboard Enjoy Message Unicc QR Scanner

Funny Keyboard Enjoy Message Unicc QR Scanner

#13
Foto - Android için son zamanların en büyük tehdit unsurlarının başında Joker geliyor. Kullanıcıların hassas bilgilerini çalmaktan, banka hesaplarını boşaltmaya kadar birçok tehlikeyi içeriyor. Coper ise genel olarak mesajlarınızı çalarak, rehberinizdeki kişilere virüslü bağlantılar gönderebiliyor.

Android için son zamanların en büyük tehdit unsurlarının başında Joker geliyor. Kullanıcıların hassas bilgilerini çalmaktan, banka hesaplarını boşaltmaya kadar birçok tehlikeyi içeriyor. Coper ise genel olarak mesajlarınızı çalarak, rehberinizdeki kişilere virüslü bağlantılar gönderebiliyor.

#14
Foto - Bir diğer malware ise Facestealer oldu. Popüler uygulamaların arayüzünü taklit eden bu malware, sahte formlar göndererek bilgilerinizi çalmaya çalışıyor.

Bir diğer malware ise Facestealer oldu. Popüler uygulamaların arayüzünü taklit eden bu malware, sahte formlar göndererek bilgilerinizi çalmaya çalışıyor.

#15
Foto - Facebook kullanıcıları başta olmak üzere sosyal medya hizmetlerini tehlikeye atıyor.

Facebook kullanıcıları başta olmak üzere sosyal medya hizmetlerini tehlikeye atıyor.

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