Kanun teklifinin en çok tartışılan düzenlemelerinden biri ise 13. maddede yer alıyor. Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklik, fonların tasfiye sürecinde görev alan kişi ve kurumlara belirli koşullarda hukuki, idari ve mali sorumsuzluk getiriyor. Düzenlemeye göre kanun kapsamındaki iş ve işlemlerle görevlendirilen kişiler ile tasfiye, devretme ve devralma işlemlerini yürüten mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve bunların görevlendirdiği kişiler, görevleriyle ilgili aldıkları kararlar ve gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali açıdan sorumlu tutulmayacak. Ancak bu koruma, konusu suç teşkil eden fiilleri kapsamayacak. Düzenleme 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren alınan kararları ve yapılan işlemleri kapsayacak şekilde uygulanacak. Hüküm, kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ancak 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olacak.