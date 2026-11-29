Dünyanın görmezden geldiği Yemen'de kriz derinleşiyor
Yemen'de devam eden silahlı gerilimler, ülke genelindeki gıda kıtlığını her geçen gün daha da derinleştiriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen'de devam eden silahlı gerilimler, ülke genelindeki gıda kıtlığını her geçen gün daha da derinleştiriyor.
Yemen'de çatışmaların yeniden başlaması, devam eden insani krizi daha da ağırlaştırdı. Binlerce kişi yerinden edilirken gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları hızla yükseldi. Yardım kuruluşları, ABD ve diğer Batılı ülkeler gibi bağışçıların son bir yıl içerisinde insani yardımlarda büyük çaplı kesintilere gitmesinin krizi derinleştirdiği uyarısında bulunuyor.
Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), cuma günü yaptıkları açıklamada Yemen'in gıda güvensizliği riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunduğunu ve önümüzdeki altı ay içerisinde ülkedeki açlık krizinin daha da ağırlaşmasının beklendiğini bildirdi.
Kuruluşların analizine göre hükümet kontrolündeki bölgelerde yaklaşık 1,8 milyon kişi acil durum düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor. Raporda, çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden bu yana çoğunluğu Taiz, Lahic ve Aden illerinde olmak üzere 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.
Taiz kentinin kuşatılmasının abluka benzeri koşullar oluşturduğu uyarısında bulunulan raporda, Husilerin kontrolündeki bölgelere erişimin ve buralardaki durumun takip edilmesinin giderek zorlaştığı kaydedildi.
Husiler, ekim ayının başlarında Taiz kentini kuşatmıştı.
BM'nin şubat ayında yaptığı bir değerlendirmede, ülke genelinde nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 18,3 milyon kişinin kriz düzeyinde veya daha ağır gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu tespit edilmişti.
Yemen, İran destekli Husilerin 2014 yılında başkent Sana'yı ve ülkenin diğer bazı bölgelerini ele geçirmesinden bu yana çatışmalara sahne oluyor. Husilerin ilerleyişinin ardından Suudi Arabistan, Mart 2015'te ülkeye askeri müdahalede bulundu.
Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, 2022 yılında varılan ateşkesin çökmesinin ardından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşı etrafında yaşanan gerilimlerin ortasında temmuz ayında yeniden başladı. (Kaynak: Mepa News)
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