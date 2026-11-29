Yemen'de çatışmaların yeniden başlaması, devam eden insani krizi daha da ağırlaştırdı. Binlerce kişi yerinden edilirken gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları hızla yükseldi. Yardım kuruluşları, ABD ve diğer Batılı ülkeler gibi bağışçıların son bir yıl içerisinde insani yardımlarda büyük çaplı kesintilere gitmesinin krizi derinleştirdiği uyarısında bulunuyor.