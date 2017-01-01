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Yüz binlerce kez paylaşıldı: Evsiz adamı hastane kapısında beklediler

  • Güney Amerika ülkesi Brezilya’da geçen pazar gece 3 sularında Cesar adında evsiz bir adam rahatsızlandığı için hastaneye gitti. Hastane çalışanı olan Cris Mamprim ve meslektaşları, evsiz adam ile ilgili bilgi edinmeye başladı.

  • Hastanı muayenesi sırasında yalnız olmadıklarını fark ettiler. Hastanenin ön kapısına bakan personel bir grup köpeğin Cesar isimli evsiz adamın dönüşünü beklediklerini fark ettiler.

  • Cesar tedavisi bittikten sonra bazı günler köpekleri beslemek için yemek yemediğini söyledi. Bir saat süren tedavide hastane çalışanları köpekleri içeri davet etti ve onlara yemek verdi.

  • Sağlık durumları iyi olan köpekleri hastane çalışanı kendi Facebook hesabında paylaştı.

  • Mamprim evsiz adam ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Hayatının nasıl olduğunu veya neden sokakta olduğunu bilmiyorum, ama köpeklere duyguğu saygı ve sevgisi için ona hayranım. Keşke herkes onun gibi olsaydı” notunu düştü.

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