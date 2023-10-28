2023-10-28 13:02:06 Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…
Melih Altınok, bugün düzenlenecek olan Filistin mitinginin 29 Ekim'den bir gün öncesine denk gelmesine takılan Ahmet Hakan’a ayar verdi. “Miting, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız günden bir gün önce yapılacak. Keşke zamanlama böyle belirlenmeseydi. Keşke mesela 31 Ekim günü, mesela 1 Kasım günü yapılsaydı bu miting. Çok daha münasip kaçardı" ifadelerini kullanan Hakan’a “Peki Ahmet... Gazze'de ölümü bekleyen çocuklara söyleyelim birkaç gün beklesinler” diye seslenen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: