Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

“Dünyanın her yerinde insanlık, Filistin'deki çocuklar ve siviller için meydanlarda. "Sokağa çıkmakla ne olur?" demeyin... Dünya kamuoyu baskısı o kadar yoğun ki, Obama bile "Tel Aviv'in bekası için söylüyorum" dese de İsrail'in Gazze'deki şiddetini eleştirmek zorunda kalıyor. İsrail devletinin meşruiyetini kaybetmesi, dünya kamuoyunda yapayalnız kalması, hukuk dışına çıkarken fütursuzlaşmasını biraz da olsa engelliyor. BM verilerine göre şu ana kadar 3 bin Filistinli çocuğu öldürdükleri Gazze'ye attıkları fosfor bombası miktarını azaltıyorlar mesela.. Az şey mi sizce? Kaldı ki bireyler ve halklar olarak elimizde başka ne silahımız var?