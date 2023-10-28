  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
4
Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

2023-10-28 13:02:06
Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

Melih Altınok, bugün düzenlenecek olan Filistin mitinginin 29 Ekim'den bir gün öncesine denk gelmesine takılan Ahmet Hakan’a ayar verdi. “Miting, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız günden bir gün önce yapılacak. Keşke zamanlama böyle belirlenmeseydi. Keşke mesela 31 Ekim günü, mesela 1 Kasım günü yapılsaydı bu miting. Çok daha münasip kaçardı" ifadelerini kullanan Hakan’a “Peki Ahmet... Gazze'de ölümü bekleyen çocuklara söyleyelim birkaç gün beklesinler” diye seslenen Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

“Dünyanın her yerinde insanlık, Filistin'deki çocuklar ve siviller için meydanlarda.  "Sokağa çıkmakla ne olur?" demeyin...  Dünya kamuoyu baskısı o kadar yoğun ki, Obama bile "Tel Aviv'in bekası için söylüyorum" dese de İsrail'in Gazze'deki şiddetini eleştirmek zorunda kalıyor.  İsrail devletinin meşruiyetini kaybetmesi, dünya kamuoyunda yapayalnız kalması, hukuk dışına çıkarken fütursuzlaşmasını biraz da olsa engelliyor. BM verilerine göre şu ana kadar 3 bin Filistinli çocuğu öldürdükleri Gazze'ye attıkları fosfor bombası miktarını azaltıyorlar mesela..  Az şey mi sizce?  Kaldı ki bireyler ve halklar olarak elimizde başka ne silahımız var? 

#2
Foto - Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

Bizler bu hislerle, "Türkiye niçin ayakta değil, neden geç kaldık, ne bekliyoruz?" diye hayıflanaduralım... Birileri nihayet cumartesi günü düzenlenecek olan Filistin mitinginin 29 Ekim'den bir gün öncesine denk gelmesine takılmış.  Bir gün sonra yapılsa neyseymiş de... 29 Ekim'den bir gün önce Filistin mitingi yapmak olacak iş değilmiş.  Cumartesi Filistin'e destek eylemine katılmak, pazar günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya neden engel oluyor, anlayabilmiş değilim. "Yoruluruz, enerjimiz kalmaz" diye mi düşünüyorlar? Geçen yazıda da sordum, mantıklı tek bir cevap gelmedi. 

#3
Foto - Yurttan sesler korosuna o da katıldı! Ahmet Hakan, öyle bir skandala imza attı ki…

Evet, ülkedeki histeri bu boyutta.  Dün baktım yurttan sesler korosuna son olarak Ahmet Hakan da katılmış. Şöyle yazmış:  "Miting, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız günden bir gün önce yapılacak. Keşke zamanlama böyle belirlenmeseydi. Keşke mesela 31 Ekim günü, mesela 1 Kasım günü yapılsaydı bu miting. Çok daha münasip kaçardı."  Peki Ahmet... Gazze'de ölümü bekleyen çocuklara söyleyelim birkaç gün beklesinler.  İtiraf ediyorum. Bazen şahit olduğum tartışmalara, önceliklere baktıkça delirdiğimi ve sizlerin bana bunu çaktırmadığınızı düşünüyorum.”

Hizbullah'ın İsrail Sınır Karakoluna yaptığı saldırı saniye saniye görüntülendi İsrail tankı böyle havaya uçtu
Sosyal Medya

Hizbullah'ın İsrail Sınır Karakoluna yaptığı saldırı saniye saniye görüntülendi İsrail tankı böyle havaya uçtu

Hizbullah'ın Askeri Medya Merkezi Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınırda bulunan Avivim Kışlası yakınındaki bir İsrail tankı..
İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!
Gündem

İsrail ile yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin 'gözünü dört aç' dediği video!

Dün akşam yaşanan çatışmalarda Türkçe konuşan bazı direnişçilerin “gözünü dört aç” dediği anların olduğu video ortaya çıktı. ..
Toplu ulaşımda balık istifi seyahat! Yavaş’tan Ankaralıya yeni işkence modeli!
Gündem

Toplu ulaşımda balık istifi seyahat! Yavaş’tan Ankaralıya yeni işkence modeli!

Göreve geldiği günden beri Ankaralılara yapmadığı işkenceyi bırakmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yeni bir iş..
Katar Emiri Şeyh Al Sani'den çok sert tepki: İsrail zulmüne karşı İslam ülkelerini 'birliğe' çağırdı
Dünya

Katar Emiri Şeyh Al Sani'den çok sert tepki: İsrail zulmüne karşı İslam ülkelerini 'birliğe' çağırdı

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani çağrı yaptı: Küresel vicdan harekete geçmeli İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği ..
Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak

Hande Fırat’tan bomba iddia! Türkiye, İsrail’le ilgili bu kararı alacak
FHK-C: İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi
Dünya

FHK-C: İşgalciler dün gece ağır kayıplar verdi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi askeri kanadı Şehit Ebu Ali Mustafa Tugayları siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatı girişiminde ağı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23