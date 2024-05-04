Yurt dışında kaç Türk yaşıyor? Son rakam açıklandı

Bununla birlikte vatandaşlar yurt dışındaki Türk sayısını ise merak ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor. Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor.