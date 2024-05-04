2024-05-04 21:50:49 Yurt dışında kaç Türk yaşıyor? Son rakam açıklandı
Türkiye'de olduğu kadar farklı ülkelerde de milyonlarca Türk kimliğine sahip vatandaş yaşıyor.
Türkiye'de olduğu kadar farklı ülkelerde de milyonlarca Türk kimliğine sahip vatandaş yaşıyor.
Bununla birlikte vatandaşlar yurt dışındaki Türk sayısını ise merak ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, 6,5 milyonu Batı Avrupa'da olmak üzere 7,5 milyon Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor. Nisan 2024 itibarıyla Avrupa genelinde 2 bin 427 Türk kökenli siyasetçi bulunuyor. Hükümet düzeyinde 2 bakan ve 2 devlet sekreteri, Avrupa Parlamentosunda 7, ulusal ve federal düzeyde 69, eyalet ve bölgesel düzeyde 102, belediye meclislerinde ise 2 bin 245 Türk kökenli üye görev yapıyor.
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına, doğum, askerlik, evlilik, adli konular, ölüm, noter ve nüfus başta olmak üzere 70'i aşkın türde konsolosluk hizmeti veriliyor. Türkiye'nin dış misyonlarında 2002'de verilen konsolosluk hizmeti sayısı 131 bin iken, 2023'te 3,3 milyon, senenin başından bu yana da 1 milyona yakın işlem gerçekleştirildi.
Öte yandan, "konsolosluk.gov.tr" üzerinden yapılan yıllık ortalama işlem sayısı ise 2 milyonu buluyor.
En fazla konsolosluk hizmeti Avrupa'da verilirken, nisanda sadece Almanya'da 272 bin 729 işlem yapıldı.
Geçen sene 59 farklı şehirde toplam 74, yılın başından bu yana ise 22 şehirde 22 "gezici konsolosluk hizmeti" sağlandı.
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