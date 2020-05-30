2020-05-30 14:25:24 Yurt dışı prim iadesi nasıl alınır? Almanya’dan prim iadesi nasıl alınır?
Yurt dışı prim iadesi nasıl alınır, yurt dışı prim iadesi nasıl yapılır? Soruları yurt dışı prim iadesinde bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Almanya’dan prim iadesi nasıl yapılır? Almanya’da çalışan vatandaşlarımızın Alman sigorta kurumlarına yatırmış oldukları primleri bazı şartları doğrultusunda hak sahiplerine iade edilmekte. Peki yurt dışı prim iadesi nasıl alınır? Almanya’dan prim iadesi nasıl alınır?