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Yaşam
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Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

2022-12-03 14:53:22
Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

Kaza, Bolu'da Mudurnu-Nallıhan yolu üzerinde meydana geldi.

#1
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Bülent B. idaresindeki 57 AAG 679 plakalı tır ile M.Ş. idaresindeki 14 AK 583 plakalı minibüs çarpıştı.

#2
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

Kazada, minibüs sürücüsü M.Ş. ve H.U. isimli şahıslar yaralandı.

#3
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

Kazayı anlatan tır şoförü Bülent B., şunları söyledi: ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

"Kavşaktan geçerken tırın arka kısmından ses geldi ne olduğunu anlayamadım görmedim bile minibüs ben geçerken arka tekerleğime vurmuş kaza oldu”

#6
Foto - Yürekleri ağza getiren kaza! Minibüs ile tır çarpıştı

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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