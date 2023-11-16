Yürek burktular! Türkiye'ye getirilen Gazzeli kanser hastaları uçakta konuştu!

Arasında kadın ve çocukların bulunduğu hastalar, yolculuk süresince sık sık Bakan Koca'ya Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir adım atmasından, bu sayede tedavilerinin devam edecek olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Bakan Koca da uçaktaki hastalarla tek tek sohbet edip, durumları hakkında bilgi aldı, onlara moral verdi. Savaşın bir an önce bitmesini istediklerini vurgulayan Koca, bundan sonra da olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabası içinde olacaklarının altını çizdi. Orak hücreli anemi hastası 17 yaşındaki Mahmud Kadir İbrahim Ebu Neda da mutluluğunu AA ekibiyle paylaştı. Yaklaşık 10 yıldır tedavi gördüğünü anlatan Ebu Neda, "Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görüyordum. Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında Türk-Filistin Dostluk Hastanesi hedef alındığında, bizler içindeydik. Saldırılar sonrası hastane içinde psikolojik olarak yıkıldık, gücümüz kalmadı ve ne yapabileceğimizi de bilemedik." ifadelerini kullandı.