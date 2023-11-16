Yürek burktular! Türkiye'ye getirilen Gazzeli kanser hastaları uçakta konuştu!

Uçağa binmeden önce ellerini açarak dua etmesi kameralara yansıyan kanser hastalarından 54 yaşındaki Yusra Abdullah, bu anı hep beklediğinin altını çizerek, "Türkiye her zaman iyilik yapan ve iyi hayat için çalışan bir ülkedir. Bütün dünya ülkelerinin Türkiye gibi olmalarını isterdik. Gazze'deki insani durumlara karşı herkesin duyarlı olması gerekiyordu. Bizler de diğer tüm insanlar gibiyiz, bu nedenle de herkesin yanımızda durmasını isterdik." sözleriyle duygularını paylaştı. Gazze'de yaşanan abluka ve saldırıda kanser tedavisi görebilmenin imkansızlığına dikkati çeken Yusra Abdullah, tedavi aldığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin saldırılar sebebiyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Yusra Abdullah, şunları kaydetti: "Biz Gazzeli hastalar, ne psikolojik ne de fiziki bir rahatlama görebiliyoruz. Hastaneye gittiğimiz sırada bile yorgun bitkin haldeyiz. Sadece Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne gittiğimde kendimi rahat hissediyordum. Türk Hastanesi binasının bile farklı bir güzelliği vardı, yeri uzaktı ancak sabahları gider akşama kadar tedavi görürdük."