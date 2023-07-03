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Yaşam
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Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı

2023-07-03 13:21:23
Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı

Saros Körfezi'nde yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı.

#1
Foto - Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı

Çanakkale’de Saros Körfezi'nde yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ‘Kanca’ isimli teknesiyle denize açılan, hobi olarak balıkçılık ve fotoğrafçılık yapan Ertuğrul Birel’e, denizde 3 yunus eşlik etti.

#2
Foto - Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı

Tekneyle yarışan yunusların bu anları, Birel tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.

#3
Foto - Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı

Çanakkale’de hobi olarak balıkçılık ve fotoğrafçılık yapan Ertuğrul Birel, dün yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ‘Kanca’ isimli teknesiyle Saros Körfezi’nde denize açıldı. Bir süre sonra Ertuğrul Birel’e teknesiyle 3 yunus eşlik etmeye başladı.

#4
Foto - Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı

Tekneyle yarışan yunusların bu anları, Birel tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.

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