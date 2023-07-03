2023-07-03 13:21:23 Yunuslar, balıkçı teknesiyle böyle yarıştı
Saros Körfezi'nde yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı.
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Saros Körfezi'nde yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı.
Çanakkale’de Saros Körfezi'nde yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ‘Kanca’ isimli teknesiyle denize açılan, hobi olarak balıkçılık ve fotoğrafçılık yapan Ertuğrul Birel’e, denizde 3 yunus eşlik etti.
Tekneyle yarışan yunusların bu anları, Birel tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.
Çanakkale’de hobi olarak balıkçılık ve fotoğrafçılık yapan Ertuğrul Birel, dün yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ‘Kanca’ isimli teknesiyle Saros Körfezi’nde denize açıldı. Bir süre sonra Ertuğrul Birel’e teknesiyle 3 yunus eşlik etmeye başladı.
Tekneyle yarışan yunusların bu anları, Birel tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.
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