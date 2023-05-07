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Yaşam
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Yunus balığı karaya böyle vurdu

2023-05-07 14:57:05
Yunus balığı karaya böyle vurdu

Bodrum Cennet koyda ölü Yunus balığı karaya vurdu.

#1
Foto - Yunus balığı karaya böyle vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Cennet Koy'da ölü Yunus Balığı karaya vurdu. Yunusu gören vatandaşlar yetkililere bilgi verdi.

#2
Foto - Yunus balığı karaya böyle vurdu

Yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından karada görülen dev deniz canlısının yanına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Denizlerin en sevimli canlısı olarak bilinen Yunus balığının vücudunda yara ya da darbe izi olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

#3
Foto - Yunus balığı karaya böyle vurdu

Vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesine ve İlçe Tarım Müdürlüğüne haber verdi. Yunus balığının neden öldüğü yetkililerin incelemesinin ardından belirlenecek.

#4
Foto - Yunus balığı karaya böyle vurdu

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