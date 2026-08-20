Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' açıklaması

"TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞI 1.9" - Türkiye'nin cari açığının geçen yıl yüzde 2'nin altında 1,9 olduğunu bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları söyledi: "Bu da birkaç sene önce yüzde 5'ler, 6'lar civarındaydı. Dolayısıyla ciddi anlamda cari açığımızın da geriye geldiğini, çok daha yönetilebilir seviyeye geldiğini söyleyebilirim. Son dönemdeki savaş ve bunun enerji maliyetleri üzerindeki etkisi bu sene bir miktar cari açığımızı artıracak ama yine yönetilebilir bir seviyede kalacağına inanıyorum. Büyümemiz devam ediyor. Geçen yıl yüzde 3,6 büyüdük. Bu büyümeyi, geçen yılki 3,6'lık büyümeyi, tarımda uzun zamandır yaşadığımız en kötü yıl olduğu halde başardık. Hem don hem kuraklık oldu geçen sene. Dolayısıyla tarım sektörümüzde ciddi bir küçülme oldu. Bu sene çok şükür bereketli bir sene. Bu sene tam aksine tarım, büyümemize inşallah güç katacak. Ama geçen sene büyümemizi olumsuz etkiledi. Buna rağmen yüzde 3,6 büyümüş olduk. Hizmetlerden sanayiye büyümemizi gerçekleştirdik. Son 6 yıla baktığınızda, yani 2020-2025 dönemi. Hani dünyanın halini de kısaca bir arz etmeye çalıştım. Bütün dünya ekonomisi son 6 yılda kümülatif olarak, yani birikimli olarak yüzde 19 büyümüş. 2020'de 100 ise geçen yıl 119 olmuş dünya ekonomisi. Türkiye ekonomisi aynı dönemde 100 iken 135 olmuş. Yüzde 35 kümülatif bir büyüme sağlamış. Kapasitesini arttırmış. Özellikle pandemi döneminde tezgahı dağıtmamamız ve akılcı politikalar izlememizin bunda ciddi etkisi var. Büyüme ve yatırımlarla Türkiye artık kapasite olarak belli bir seviyeye gelmiş durumda. Bunu da korumaya, geliştirmeye çalışıyoruz. İşsizliğimiz tarihi düşük seviyelerde. Haziran'da yüzde 7,6 oldu. İlk çeyrekte de yine yüzde 8'in altında. Bu işsizlik istatistiklerimizin tutulmaya başladığı mevcut yöntemle, 2005'ten itibaren geriye baktığımızda en düşük seviyesi. İşsizlikte de oldukça iyi bir noktadayız ve kadın işsizliğini, genç işsizliğini özellikle azaltmak için etkili politikalar izlemeye devam ediyoruz." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra istişare toplantısına AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı Ayhan Sezer, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve iş insanları katıldı.