Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Hakem kararlarına tepkili olan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık.