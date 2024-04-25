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Spor
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Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

2024-04-25 12:43:35
Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider AEK, evinde Fatih Terim'in takımı Panathinaikos takımını konukl etti. Maça çok etkili başlayan AEK ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 1 gol daha bulan Yunan ekibi maçın 3-0 kazandı. Maça damga vuran pozisyon ise PANA oyuncusu Samet Akaydin'in gole neden olan hatası ve Fatih Terim'in verdiği tepki. Maçın ardından Yunan basını bu olayı manşetlerine taşıdı...

#1
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

#2
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Play-off 7. hafta maçında şampiyonluk yolunda ikinci sırada yer alan Panathinaikos, lider AEK'ya konuk oldu.

#3
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

AEK, 7. dakikada Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Martinez'in golleriyle 2-0 öne geçti. Eliasson, 69. dakikada farkı üçe çıkardı ve maç da 3-0 sona erdi.

#4
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Günün diğer maçlarında PAOK deplasmanda Lamia ile 1-1 berabere kalırken, Aris-Olympiakos karşılaşması da aynı skorla tamamlandı.

#5
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

#6
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Fatih Terim'in isteğiyle transfer edilen Samet Akaydin, dünkü maçın 38. dakikasında yaptığı pas hatasıyla rakibe topu kopturan Samet Akaydin'in bu hatası gole neden oldu ve takımının 2-0 geriye düşmesine sebep oldu.

#7
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Yapılan bu basit hatanın ardından kenarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, oyuncusuna büyük tepki gösterdi. Bu top kaybı sonrası Fatih Terim adeta çılgına döndü. Samet Akaydın da golün hemen ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

#8
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Samet Akaydin'in yaptığı hata Yunanistan'da manşetlere taşındı. Yunan spor gazeteleri yapılan hata için çarpıcı başlıklar attı. SDNA, "Fatih Terim, Samet Akaydin'in hatasıyla çıldırdı" cümlelerini yazarken, Samet Akaydin ve Juankar Panathinaikos adına sahanın en kötüsü seçildi.

#9
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

In Sports'daki haberde Panathinaikos'un Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak nitelendirildi.

#10
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

"TERİM'İN YENİ BAŞ AĞRISI" Yunan basınından Newspao adlı site de Samet Akaydin'den "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" olarak bahsetti. Panathinaikos AEK karşısında şoka uğradı! Samet Akaydin, Yunan manşetlerinde: Sport24 ise "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…

Hakem kararlarına tepkili olan Fatih Terim, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı: Bugün iyi oynamadık. Rakibimizi tebrik ederek başlayayım. İyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Golü erken yedik ve dengemiz bozuldu. Tartışılabilecek bir konu varsa o da Kotsiras'ın penaltı pozisyonu. Eğer o penaltı verilseydi oyuna girebilirdik. Hakemler bu sahaya geldiklerinde bize biraz tuhaf davranıyorlar. Kaliteli bir hakemle oynamadık. Bu tabii ki AEK'nin maçı hak etmediği anlamına gelmez. Onlar bizden daha iyi oynadı. Tekrar söylüyorum, penaltıyla 1-1 olsaydı belki farklı şeyler söyleyebilirdik. Rakibin işini kolaylaştırdık, onlara yeterli alan verdik, merkezde yeterince top kaybettik. Maç içinde skoru tersine çevirebileceğimizi düşünmüyordum. İyi oynayamadık.

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