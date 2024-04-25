2024-04-25 12:43:35 Yunanistan’ı ayağa kaldıracak açıklama! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyorlar! Baş ağrısı benzetmesi olay…
Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk turunda heyecan devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider AEK, evinde Fatih Terim'in takımı Panathinaikos takımını konukl etti. Maça çok etkili başlayan AEK ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 1 gol daha bulan Yunan ekibi maçın 3-0 kazandı. Maça damga vuran pozisyon ise PANA oyuncusu Samet Akaydin'in gole neden olan hatası ve Fatih Terim'in verdiği tepki. Maçın ardından Yunan basını bu olayı manşetlerine taşıdı...