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Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

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Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

Dünya Kupası hüsranından sonra Uluslar Ligi'ne de çok kötü başlayan Vincenzo Montella'nın hocalık geçmişi sorgulanıyor.

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#1
Foto - Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

Peki İtalyan teknik adam, bugüne kadar neler yaptı?

#2
Foto - Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, 21 Eylül 2023 tarihinde Vincenzo Montella'yı Milli Takım'ın başına geçirmişti. İtalyan hoca, öncesinde Adana Demirspor'u çalıştırmıştı. Peki 52 yaşındaki teknik adamın, hocalık geçmişi ne durumda? Bu konu özellikle son günlerde çok tartışılıyor.

#3
Foto - Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

Vincenzo Montella'nın A takım düzeyindeki teknik direktörlük kariyeri 21 Şubat 2011'de Roma'da başladı:

#4
Foto - Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

Roma: 16 maç, 1.56 puan ortalaması Catania: 40 maç, 1.28 puan ortalaması Fiorentina: 153 maç, 1.80 puan ortalaması Sampdoria: 27 maç, 0.89 puan ortalaması Milan: 64 maç, 1.75 puan ortalaması Sevilla: 28 maç, 1.43 puan ortalaması Fiorentina (2. dönem): 27 maç, 0.93 puan ortalaması Adana Demirspor: 76 maç, 1.72 puan ortalaması Türkiye: 38 maç, 1.79 puan ortalaması

#5
Foto - Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

Montella, yıllara dayanan teknik adamlık kariyerinde sadece 1 kez kupa sevinci yaşadı. 2016-2017 sezonunda Milan'la İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı. Öncesinde ve sonrasında buna benzer hiçbir başarısı yok. Hocanın Türkiye Futbol Federasyonu'yla mukavelesi ise 31 Temmuz 2028'e kadar sürüyor.

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Foto - Tir tir titretmeye çalıştığı kariyeri sona mı geldi? 2011'de başlayan kariyer ve kupa: Vincenzo Montella duyurusu

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