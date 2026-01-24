  • İSTANBUL
Yunanistan'dan konut alan Türkler yandı! İstihbaratu devreye aldılar
Son dönemde yaz tatilinin yanı sıra konut ediniminde de yoğun ilgi gösterilen Yunanistan'da hükümet flaş bir karar hazırlanıyor. Bu karar ülkeden konut alan Türkleri etkileyecek.

Patronlar Dünyası'ndan yer alan habere göre, Yunanistan, Türk iş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği sınır bölgelerindeki gayrimenkullere yönelik “ulusal güvenlik” gerekçesiyle kapsamlı bir yasal sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme; Türk mülklerine el koyma, istihbarat denetimini genişletme ve Batı Trakya’daki Türk azınlığın miras ile vakıf haklarını doğrudan etkileyebilecek adımlar içeriyor.

Yunanistan Parlamentosu’nda savunma konularına ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, özellikle Batı Trakya ve adalar gibi sınır bölgelerinde yabancı gerçek veya tüzel kişilerin mülk edinmesine yönelik sert bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.

Son dönemde Meriç (Evros) Milletvekili Paris Papadakis’in bölgedeki kontrolsüz mülk satışlarına dair sunduğu veriler, Atina’da ulusal güvenlik tartışmalarını gündeme taşıdı. Papadakis’in yargıya ve parlamentoya taşıyacağı iddialar üzerine konuşan Bakan Dendias, hükümetin planını şu sözlerle açıkladı: “Yasal çerçevenin daha katı hale getirilmesi ve yasak kapsamına girecek bölgelerin genişletilmesi için yeni bir yasal düzenleme planı üzerinde çalışıyoruz.”

Yürürlükteki mevzuata göre, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşları veya bu ülkelerde merkezleri bulunan şirketlerin, Yunanistan’ın sınır bölgelerinde mülkiyet veya kiralama işlemi yapması “ulusal güvenlik ve ülkenin toprak bütünlüğü” gerekçesiyle halihazırda yasaklanmış durumda.

Mevcut yasaya göre “Sınır Bölgesi” statüsünde olan ve yasağın uygulandığı yerler şunlar: Adalar: Bodrum’a komşu İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos), Leros, Sömbeki (Simi), Rodos, Patmos, İncirli (Nisiros). Sınır illeri: Meriç (Evros), Tesprotya, Kesriye (Kastoria), Kılkış (Kilkis), Midilli (Lesvos), İskeçe (Ksanthi), Preveze (Preveza), Sisam (Samos), Florina ve Sakız (Hios). Özel alanlar: Santorini adası, İskiri (Skiros) adaları; Drama, Yanya, Pella ve Serez illerinin bazı bölgeleri ile Adriyatik’teki küçük adalar. Hükümetin gündemindeki yeni düzenleme ile bu listeye Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni stratejik noktaların ve yerleşim yerlerinin eklenmesi bekleniyor.

Hali hazırda bu bölgelerde mülk edinmek isteyen AB dışı ülke vatandaşları için katı bir izin süreci işliyor. Başvurular; Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Polisi (EL.AS), Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon tarafından inceleniyor. Ulusal güvenlik açısından en ufak bir risk görüldüğünde talepler doğrudan reddediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte "istisnai izin" prosedürlerinin daha da zorlaştırılması ve şirketler üzerinden yapılan dolaylı alımların önüne geçilmesi için yasal boşlukların kapatılması hedefleniyor. Bakan Dendias’ın açıklamaları, İskeçe ve Rodop gibi Batı Trakya’daki mülkiyet hareketliliğinin devlet tarafından çok daha yakından takip edileceğini gösteriyor.

Hazırlanan tasarıdaki en büyük değişiklik “dolaylı mülkiyet” üzerinde yoğunlaşıyor. Mevcut sistemde yabancılar, bir Yunan vatandaşıyla ortaklık kurarak veya güvene dayalı vekaletnamelerle mülk kontrolü sağlayabiliyordu. Yeni yasa tasarısı şunları öngörüyor: Mülkün “nihai faydalanıcısını” tespit etmek zorunlu hale gelecek. Yüzde 1 bile olsa yabancı sermaye payı olan şirketler sıkı denetimden geçirilecek.

Hukuki boşluklardan yararlanarak yasaklı bölgeden mülk edinenler veya bu satışa aracılık eden noter ve avukatlar için cezaların katlanması gündemde. Sadece para cezası ile yetinilmeyecek; yapılan satış işleminin “yok hükmünde” (mutlak butlan) sayılması ve mülkün devlet tarafından müsadere edilmesine (el konulmasına) varan sert yaptırımlar tartışılıyor. Ayrıca Batı Trakya ve özellikle Meriç (Evros) bölgesindeki geniş tarım arazilerinin toplu şekilde satın alınması, gıda güvenliği ve bölgesel demografi açısından “ulusal tehdit” kategorisine alınabilir. Bu durumda, sadece yabancılara değil, belirli ölçeğin üzerindeki arazi satışlarına genel bir denetim mekanizması getirilmesi planlanıyor.

