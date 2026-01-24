Yunanistan'dan konut alan Türkler yandı! İstihbaratu devreye aldılar

Hali hazırda bu bölgelerde mülk edinmek isteyen AB dışı ülke vatandaşları için katı bir izin süreci işliyor. Başvurular; Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Polisi (EL.AS), Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu temsilcilerinden oluşan özel bir komisyon tarafından inceleniyor. Ulusal güvenlik açısından en ufak bir risk görüldüğünde talepler doğrudan reddediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte "istisnai izin" prosedürlerinin daha da zorlaştırılması ve şirketler üzerinden yapılan dolaylı alımların önüne geçilmesi için yasal boşlukların kapatılması hedefleniyor. Bakan Dendias’ın açıklamaları, İskeçe ve Rodop gibi Batı Trakya’daki mülkiyet hareketliliğinin devlet tarafından çok daha yakından takip edileceğini gösteriyor.